ورود بیش از ۲۰ هزار زائر ایرانی به شهر پیامبر

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مدینه اعلام کرد: پانزده روز از ورود زایران ایرانی به مدینه منوره می گذرد و تاکنون مشکل خاصی در اعزام ها و استقرار زایران گزارش نشده است.

در اطلاعیه ستاد مدینه تعداد زائران و عوامل ورودی به شهر پیامبر تا بامداد دوشنبه بیش از ۲۰ هزار نفر ذکر شده که با ۸۵ پرواز به این شهر منتقل شده اند.

تاکنون نزدیک به ۱۲۰۰۰ زائر بعد اقامت در مدینه عازم مکه مکرمه شده اند. این افراد در قالب ۸۶ کاروان با ۲۷۴ دستگاه اتوبوس پس از محرم شدن در مسجد شجره برای انجام اعمال عمره تمتع به مکه رفته اند.

امسال بیش از ۸۶ هزار زائر ایرانی عازم سرزمین وحی می شوند و مدت اقامت زائران در موسم حج امسال بین ۳۰ تا ۴۰ روز خواهد بود.