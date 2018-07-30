ترامپ: آماده ملاقات با روحانی در هر زمان و بدون هیچ پیش شرطی هستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا برای دیدار با «حسن روحانی» رئیس جمهور ایران اعلام آمادگی کرد.

ترامپ گفت آماده است بدون هیچ پیش شرطی با روحانی دیدار و گفتگو کند.

وی افزود: هر زمانی که آنها بخواهند حاضرم با آنها ملاقات کنم.

رییس جمهور آمریکا که در کنفرانس خبری مشترک با نخست‌وزیرایتالیا سخن می گفت در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید «چه‌طور می‌توان تنش‌ها با ایران را کاهش داد»، پاسخ داد: نمی‌دانم آیا آنها آماده باشند یا خیر. ما هیچ پیش‌شرطی نداریم.

به ادعای ترامپ این اقدام هم برای ایران خوب است و هم کل جهان.

وی با این حال در بخش دیگری از ادعاهای خود گفت: ما همه کشورها را تشویق می کنیم ایران را برای توقف فعالیت های شرورانه اش تحت فشار قرار بدهند.

ترامپ تاکید کرد حاضر است در این زمینه با هر کسی دیدار کند.

گفتنی است این سخنان پس از اظهارات تند ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران و پاسخ کوبنده مقامات کشورمان علیه یاوه گویی های وی بیان می شود.