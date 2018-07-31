  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ مرداد ۱۳۹۷، ۲۱:۰۳

اخبار امنیتی یمن؛

توپخانه یمنی ها مواضع سعودی ها را در جیزان در هم کوبید

توپخانه یمنی ها مواضع سعودی ها را در جیزان در هم کوبید

تداوم حملات هوایی ائتلاف سعودی-آمریکایی به یمن و حملات موثر ارتش و کمیته های مردمی یمن به مواضع سعودی ها در جیزان از مهمترین اخبار این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع یمنی از چهار یورش هوایی ائتلاف سعودی-آمریکایی به الطلعه و صحرای الاجاشر در نجران خبر دادند.

این منابع بیان کردند: بر اثر بمب کارگذاشته شده در مسیر عبور گشتی خودرو نظامیان سعودی در جیزان این خودرو منهدم و نظامیان آن کشته شدند.

از سوی دیگر توپخانه ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع سعودی ها و مزدوران آنها را درالعمود در جیزان هدف قرار داد و ضربات مهلکی به آنها وارد کرد.

خبر دیگر اینکه منابع یمنی از دستگیری باندی که دشمن آنها را در زبید در استان الحدیده برای ایجاد هرج و مرج و عملیات مسلحانه اجیر کرده بود، خبر دادند.

کد مطلب 4362558

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها