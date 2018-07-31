توپخانه یمنی ها مواضع سعودی ها را در جیزان در هم کوبید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع یمنی از چهار یورش هوایی ائتلاف سعودی-آمریکایی به الطلعه و صحرای الاجاشر در نجران خبر دادند.

این منابع بیان کردند: بر اثر بمب کارگذاشته شده در مسیر عبور گشتی خودرو نظامیان سعودی در جیزان این خودرو منهدم و نظامیان آن کشته شدند.

از سوی دیگر توپخانه ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع سعودی ها و مزدوران آنها را درالعمود در جیزان هدف قرار داد و ضربات مهلکی به آنها وارد کرد.

خبر دیگر اینکه منابع یمنی از دستگیری باندی که دشمن آنها را در زبید در استان الحدیده برای ایجاد هرج و مرج و عملیات مسلحانه اجیر کرده بود، خبر دادند.