ترویج عفاف و حجاب نیازمند یک پویش و جنبش همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود صفی یاری صبح چهارشنبه در نشست تخصصی عفاف و حجاب با بانوان فرهیخته، افزود: مبلغات زنجانی در قالب کمیته رصد، پاسخگویی به شبهات و طرح و برنامهریزی اقدام به ساماندهی میشوند.
وی اظهار کرد: عفاف و حجاب نیازمند یک پویش و جنبش همگانی است و اندیشکده های دشمن برای متلاشی کردن بنیان خانواده ایرانی بسیج شدهاند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: در بحث حجاب و عفاف نباید منفعل یا جزیرهای عمل کرد.
صفی یاری به لزوم جمعآوری اطلاعات دقیق در حوزه عفاف و حجاب تأکید کرد و گفت: تا زمانی که فاقد آمار و اطلاعات درست و دقیق باشیم قادر نخواهیم بود در برابر هجوم فرهنگی غرب قد راست کنیم.
وی افزود: ثبتنام اولیه در کمیتههای مربوطه آغازشده و با فعال شدن این کمیتهها ابتدا وضعیت عفاف و حجاب در سطح جامعه مورد رصد و بررسی قرارگرفته سپس اطلاعات و دادههای موجود توسط اعضاء کمیته طرح و برنامهریزی پردازش و درنهایت توسط کمیته اجرایی یا پاسخ به شبهات عملیاتی خواهد شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان بابیان اینکه مبلغات استان زنجان برای ترویج عفاف و حجاب بسیج میشوند، ابراز کرد: دشمن به روشهای مختلف سعی در نابودی فرهنگ عفاف و حجاب دارد.
نظر شما