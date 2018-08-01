انتظارات رهبر انقلاب سرلوحه وظایف ماست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری در همایش «توجیهی ـ بصیرتی روحانیون ناجا» که صبح امروز در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی برگزار شد، گفت: اهداف ما را در نیروی انتظامی، مقام معظم رهبری تعیین می‌کند.

وی با بیان این مطلب که انتظارات رهبری انقلاب، سرلوحه همه کارهای ناجا است، افزود: ناجا وظیفه تأمین امنیت و آرامش را در کشور دارد و ما به جد با هر اقدام و حرکتی که باعث ناامنی در کشور شود، مقابله می‌کنیم.

فرمانده ناجا با بیان اینکه حتی اگر در نقطه‌ای از کشور تنها یک خانواده زندگی کند، ناجا امنیت آن یک خانواده را هم باید تأمین کند، گفت: ما در همه مناطق کشور و نقاط مرزی و همه روستاها حضور داریم و به تأمین امنیت مردم می‌پردازیم؛ حتی اگر در نقطه‌ای ناجا پاسگاه نداشته باشد، این به معنای آن نیست که تأمین امنیت آنجا بر عهده ما نیست، بلکه ما همه‌جا ورود می‌کنیم.

وی با بیان اینکه هیچ افتخاری بالاتر از خدمت به مردم نیست، تصریح کرد: فعالیت مأموران نیروی انتظامی و خدمات‌رسانی آنها به مردم ۲۴ ساعته است و تعطیل‌بردار نیست.

اشتری تأکید کرد: همه دستگاه‌ها در جمهوری اسلامی مهم هستند و به خدمات‌رسانی مشغولند، اما نوع اقدامات ما متفاوت است؛ حضور، اختیارات و وظایفی که ما داریم و خدماتی که ارائه می‌دهیم، با هیچ سازمان و نهادی شباهت ندارد.

فرمانده ناجا با اشاره به یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری ادامه داد: ایشان فرمودند «یکی از وظایف ما، حفظ ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی است»؛ بنابراین ما مستقیم برای امنیت مردم و حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی، ورود و فعالیت می‌کنیم.

وی به آمادگی نیروهای پلیس اشاره کرد و گفت: ما مأموریت‌های بسیار خطیری داریم، بنابراین مأموران ما باید در شأن و تراز جمهوری اسلامی ایران باشند و همیشه خود را از نظر جسمی و روحی آماده کنند.

اشتری اظهار کرد: ما باید مجموعه‌ای چابک، مقتدر و به‌روز باشیم تا بتوانیم مسئولیت‌های خطیری که بر عهده ماست، با موفقیت پشت سر بگذاریم.

فرمانده ناجا در پایان خاطرنشان کرد: امروز ناجا این افتخار را دارد که اعلام کند با حمایت‌ها و هدایت‌های رهبری انقلاب و اعتمادی که همه مردم به آن دارند، به خوبی نقش خود را ایفا کرده و به صورت پررنگ در صحنه حضور داشته است.