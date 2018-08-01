ورود ۲۸ هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محمدی درباره آخرین آمار ورود زائران ایرانی به سرزمین وحی اظهار کرد: تا پایان وقت روز سه شنبه نهم مرداد ماه حدود ۲۸ هزار زایر ایرانی وارد سرزمین وحی شده اند.

وی با بیان اینکه پرواز زائران ایرانی از روز ۲۷ تیرماه به مقصد فرودگاه مدینه منوره آغاز شده بود، افزود: پرواز زائران ایرانی از روز گذشته هم در مدینه منوره و هم در فرودگاه شهر جده انجام می گیرد.

رئیس سازمان حج و زیارت تصریح کرد: پروازهای جده نیز از روز گذشته آغاز شده و تا پایان وقت روز سه شنبه جمعا حدود ۴ هزار زایر به این فرودگاه وارد می شوند.زایرانی که وارد این فرودگاه می شوند بعد از احرام بستن در جحفه وارد شهر مکه مکرمه می شوند.

محمدی افزود: به غیر از آمار ورود تعداد زایران، در حدود ۲ هزار و ۷۰۰ نفر از عوامل اجرایی نیز برای خدمت رسانی به حجاج عزیز از روزهای قبل از آغاز فرآیند حج مشغول به فعالیت شده اند.

به گفته وی، تمامی برنامه ریزی ها برای زایران عزیز به خوبی پیش می رود و امیدواریم که آنها نیز به نکات و توصیه های مرتبط با این سفر توجه داشته باشند.

امسال در حدود ۸۶ هزار نفر از زائران کشورمان در موسم حج تمتع ۹۷ شرکت می کنند.