به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، این نشست با حضور حسین سالار آملی قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور بین‌الملل، عبدالحمید علیزاده مدیر کل دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و سایر روسای مراکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه‌های کشور برگزار می‌شود.

در این همایش کارگروه‌های تخصصی به بحث و تبادل نظر در خصوص آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان پرداخته می‌شود.

این نشست توسط مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران و مرکز همکاری‌های علمی، بین المللی معاونت گسترش زبان فارسی و ایران شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز خارج از کشور وزارت علوم برگزار می‌شود.