ترکیب تیم ملی کشتی آزاد مشخص شد/ حسن یزدانی مسافر ویژه جاکارتا

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست اعضای شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد ظهر امروز در خانه کشتی تهران برگزار شد.

بر این اساس مصوبات این نشست به شرح زیر است:



۱- امیر توکلیان گزارشی از مسابقات جهانی نوجوانان و عملکرد کشتی گیران ارائه داد. همچنین توضیحاتی پیرامون دو نماینده ایران در المپیک نوجوانان در اوزان ۶۵ و ۱۰۰ کیلوگرم بیان شد. اعضای شورای فنی نقطه نظراتی را در این خصوص ارائه دادند.

۲- مدیر تیم های ملی رده سنی پایه گزارشی در خصوص عملکرد کشتی گیران جوان ایران در مسابقات آسیایی ارائه کرد و برنامه های اردویی تیم ملی جوانان کشتی آزاد تا مسابقات جهانی را اعلام شد. بنا به توضیحات ارائه شده در وزن ۶۱کیلوگرم،کادر فنی تیم ملی جوانان ارزیابی جدید را مد نظر خواهند داشت.

۳- گزارش کاملی از مسابقات گرجستان و یاشار دوغو ترکیه از سوی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان ارائه و به تفصیل مورد بحث اعضای شورای فنی قرار گرفت. در نهایت با توضیحات نهایی مدیر تیم های ملی، اسامی ذیل بعنوان اعضای تیم اعزامی به مسابقات بازی های آسیایی به جمع بندی رسید:



۵۷کیلوگرم:رضا اطری یا مهران رضازاده

۶۵کیلوگرم :مهران نصیری

۷۴کیلوگرم :مصطفی حسین خانی

۸۶کیلوگرم :حسن یزدانی

۹۷کیلیوگرم :علیرضا کریمی

۱۲۵کیلوگرم:پرویز هادی

مربیان: محمد طلایی- اکبر دودانگه- حسین نقیبی



۴- مقرر شد با توجه به شرایط ۹۷ کیلوگرم، آقایان رضا یزدانی، علیرضا گودرزی، مجتبی گلیج و اسماعیل نجاتیان برای ارزیابی برای حضور در رقابت های جهانی به مسابقات جام مدوید اعزام و موردبررسی فنی قرار گیرند.