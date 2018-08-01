خوابگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی با یخچال های نو تجهیز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر محمد آقاجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در دیدار با دانشجویان مجتمع خوابگاهی حضرت زهرا(س) در شامگاه ۷ خرداد ۹۷ در بازدید از مجتمع خوابگاهی الزهرا (س) و صرف افطار با دانشجویان این خوابگاه، دستور پیگیری موارد درخواستی دانشجویان به مسئولان مربوطه را صادر کرد.

در همین راستا تجهیز خوابگاه های دانشجویی به یخچال و همچنین نوسازی منابع کتابخانه ها در خوابگاه های دانشجویی از اولویت مطالبات دانشجویان خوابگاهی بود.

بر همین اساس تجهیزات لازم شامل ۱۲۹ دستگاه یخچال، ۶۰ عدد گاز ترموکوبل دار و ۱۱۰ جلد کتاب علمی در ۶۲ عنوان، خریداری و در اختیار دانشجویان خوابگاهی قرار داده شد.