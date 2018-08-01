  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۰۵

خوابگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی با یخچال های نو تجهیز شد

خوابگاه های دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به یخچال ها و کتاب های جدید اهدایی رئیس دانشگاه مجهز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر محمد آقاجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در دیدار با دانشجویان مجتمع خوابگاهی حضرت زهرا(س) در شامگاه ۷ خرداد ۹۷ در بازدید از مجتمع خوابگاهی الزهرا (س) و صرف افطار با دانشجویان این خوابگاه، دستور پیگیری موارد درخواستی دانشجویان به مسئولان مربوطه را صادر کرد.

در همین راستا تجهیز خوابگاه های دانشجویی به یخچال و همچنین نوسازی منابع کتابخانه ها در خوابگاه های دانشجویی از اولویت مطالبات دانشجویان خوابگاهی بود.

بر همین اساس تجهیزات لازم شامل ۱۲۹ دستگاه یخچال، ۶۰ عدد گاز ترموکوبل دار و ۱۱۰ جلد کتاب علمی در ۶۲ عنوان، خریداری و در اختیار دانشجویان خوابگاهی قرار داده شد.

کد خبر 4363220

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها