بیشترین مراجعات به درمانگاههای مدینه ناشی از دردهای عضلانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ترکان گفت: تا عصر سه شنبه ۹۳۴ زائر به چهار درمانگاه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در مدینه النبی مراجعه کرده اند.

وی افزود: از این تعداد ۹ مورد برای بستری به بیمارستان های سعودی مدینه اعزام و پنج نفر بستری شده اند.

ترکان علت بستری شدن ۵ زائر را ۲ مورد شکستگی، ۲ مورد عفونت ریه و یک مورد لختگی خون در پا ذکر کرد.

رئیس گروه پزشکان مستقر درمدینه درباره بیشترین علت مراجعه زائران به درمانگاههای مدینه النبی گفت: گرفتگی عضلات و دردهای عضلانی بیشترین علت مراجعات زائران است که دلیل آن نداشتن فعالیت بدنی زائر پیش از تشرف به حج است.

همچنین به نقل از دکتر روستا رئیس بیمارستان مرکز پزشکی جمعیت هلال احمر در مکه حاکیست آقای رحیم حشمتی زائر کاروان ۱۲۱۶۴ استان آذربایجان غربی بر اثر ایست قلبی دارفانی را وداع گفت.

روستا افزود: این زائر ۶۵ ساله اهل سنت کشورمان که در هتل النخله مکه دچار ایست قلبی و با تلاش تیم پزشکی احیا شده بود در مسیر بیمارستان فوت کرد.