بهره مندی تمام مادران باردار و شیرده کمیته امداد از سبدغذایی

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر رحیمی با یادآوری اینکه سال گذشته برای نخستین بار فقط به مادران باردار و شیرده دچار «سوءتغذیه» سبد غذایی داده شد، اعلام کرد: امسال این رویکرد تغییر کرده است و تمامی مادران باردار و شیرده تحت حمایت از این خدمت بهرهمند میشوند.
وی با اشاره به اینکه امسال دو هزار مادر باردار و شیرده تحت حمایت کمیته امداد از این سبد غذایی به طور ماهانه بهرهمند میشوند، افزود: اعتبار اختصاصیافته به این خدمت در سال جاری دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است.
رحیمی ارزش ریالی سبد غذایی برای مادران باردار و شیرده تحت حمایت این نهاد را صد هزار تومان اعلام کرد و گفت: این سبد غذایی شامل پروتئینها، حبوبات و لبنیات است که برحسب موقعیت جغرافیایی منطقه تهیه و در اختیار مددجو قرار میگیرد.
مدیرکل بهداشت، درمان و امور بیمه کمیته امداد با اعلام اینکه این سبد غذایی برای مادران باردار و شیرده ساکن شهر است گفت: مادران روستایی این خدمت را از طریق سایر سازمانهای حمایتی دریافت میکنند اما اگر مادری موفق به دریافت این سبد غذایی نشود، کمیته امداد پرداخت آن را تقبل میکند.
وی با بیان اینکه مادران باردار و شیرده تحت حمایت با ارائه معرفینامه از سوی پزشک متخصص از سبد غذایی تا پایان دوره شیردهی بهرهمند میشوند، افزود: همچنین با توجه به اینکه تمامی مددجویان این نهاد دارای بیمه درمانی هستند، مادران در طول دوره بارداری و شیردهی در صورت نیاز به دارو میتوانند از بیمه این نهاد استفاده کنند.
