دستور ترامپ برای توقف روند بررسی دخالت روسیه در انتخابات آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا به «جف سشنز» دادستان کل آمریکا دستور داد که تحقیق در مورد دخالت روسیه در انتخابات آمریکا را متوقف کنند.

ترامپ در توئیتر خود نوشت: اوضاع وحشتناکی است و جف سشنز باید این جستجوی گول زننده و جعلی را متوقف کند قبل از اینکه آسیب های بیشتری به کشور بزند.

وی افزود: باب مولر فردی کاملا ناسازگار است، وی که به همراه ۱۷ دموکرات خشمگین کار کثیف خود را انجام می دهند، برای ایالات متحده آمریکا مایه ننگ هستند!

گفتنی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ در آمریکا و پیروزی ترامپ در این انتخابات، مخالفان وی اعلام کردند که ترامپ با کمک روسیه به پیروزی رسیده است و اتهاماتی را علیه روسیه در خصوص دخالت در انتخابات مطرح کردند.

مقامات روسی نیز بارها، این اتهامات را رد کرده و آن ها را بی اساس خوانده اند.