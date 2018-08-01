به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، فیلم آرژانتینی «یک عشق غیرمنتظره» با بازی ریکاردو دارین و مرسدس موران، فیلم افتتاحیه رویداد سینمایی اسپانیا خواهد بود.
«یک عشق غیرمنتظره» اولین تجربه کارگردانی خوان وِرا تهیهکننده و فیلمنامهنویس آرژانتینی است که با بازی ریکاردو دارن در کنار پسرش چینو، شصت و ششمین دوره جشنواره فیلم سنسباستین را شروع میکند.
این فیلم در عین حال در بخش رقابتی این جشنواره برای رسیدن به صدف طلایی جای گرفته است.
ریکاردو دارن بازیگر فیلم جدید اصغر فرهادی «همه میدانند» بود و در جشنواره فیلم کن حضور داشت.
داستان این فیلم با تمرکز بر زوجی است که ۲۵ سال پس از ازدواجشان دچار بحران میشوند. این بحران آنها را به جدایی میکشاند و وادارشان میکند از خود سوال کنند عشق چیست، اشتیاق چیست و گذر زمان چه معنایی دارد.
این جشنواره که فعالیت خود را از سال ۱۹۵۳ آغاز کرده هر سال ۲۰۰ تا ۲۵۰ فیلم از کشورهای مختلف جهان را به نمایش در میآورد.
جشنواره سن سباستین(SSIFF) به عنوان تنها رویداد سینمایی درجه یک اسپانیایی شناخته شده است. این جشنواره هر سال در شهر ساحلی در شمال منطقه باسک برگزار میشود و از ۲۱ تا ۳۰ سپتامبر میزبان علاقهمندان به سینماست.
این جشنواره پیشتر اسامی فیلمهای حاضر در بخش رقابتی، بخش کارگردانهای جدید، بخش Zabaltegi-Tabakalera و مروارید، را معرفی کرده بود.
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