ضرورت کنترل تاریخ تولید لاستیک های خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود قاسمیان با اشاره به اینکه تایر به عنوان آخرین عضو گرداننده سیستم انتقال خودرو نقش مهمی در کنترل وسیله نقیله دارد افزود: لاستیک ها ضمن اینکه وظیفه حرکت خودرو را برعهده دارند، ضربات ناشی از دست اندازهای ریز را گرفته و به اتاق شاسی منتقل نمی کند.

وی با بیان اینکه لاستیک از چند لایه تشکیل شده که سطح رویی آن به آج یا گل لاستیک معروف است افزود: این سطح از لاستیک از ورود اجسام نوک تیز به داخل آن جلوگیری می کند تا تایر پنچر نشود.

رییس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا تصریح کرد: هر چه آج های روی لاستیک بیشتر باشد چسبندگی آن به سطح زمین بهتر است و کنترل خودرو در پیچ های تند و جاده های لغزنده آسان تر می شود.

وی با اشاره به اینکه عمق آج یک لاستیک نو ۵.۹ میلیمتر است افزود: حداقل آج لاستیک باید ۱.۶ میلیمتر باشد و لاستیک هایی که کمتر از این آج دارند به هیچ عنوان برای رانندگی ایمن نبوده و می تواند برای راننده حادثه ساز شوند.

رییس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا به تاریخ تولید لاستیک اشاره کرد و گفت: کلیه لاستیک ها دارای تاریخ ساخت روی جداره خود هستند که با ۴ رقم نشان داده می شود.

دو عدد اول نشان دهنده هفته سال ساخت و دو رقم آخر سال ساخت لاستیک به میلادی است؛ به عنوان مثال اگر بر روی لاستیک عدد ۱۲۱۷ درج شده است نشان می دهد لاستیک مورد نظر در هفته دوازدهم سال ۲۰۱۷ میلادی تولید شده است.

وی تاکید کرد رانندگان باید بدانند حداکثر عمر مفید لاستیک ۳ سال است و با توجه به اینکه لاستیک کالایی مصرفی است حتی اگر از آن استفاده نشود اگر عمر مفیدش به اتمام رسیده باشد می تواند در حین تردد دچار مشکل شده و برای راننده حادثه ساز شود.