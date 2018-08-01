به گزارش خبرنگار مهر، پیرحسین کولیوند عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن بیان اینکه حوالی ساعت ۱۵:۵۰ ظهر به علت طوفان شن و کاهش دید افقی، تصادف زنجیره ای در محور شاهرود -دامغان رخ داده است، تاکید کرد: این تصادف به علت کاهش دید ابتدا با برخورد دو تریلی و سپس اصابت دیگر خودروها به وقوع پیوسته است.

وی افزود: چهار دستگاه آمبولانس از دامغان و شاهرود به محل اعزام تا اقدامات لازم برای امداد رسانی انجام شود.

سرپرست سازمان اورژانس کشور گفت: در این حادثه ۲۶ نفر مجروح شدند که هشت نفر توسط تکنسین های اورژانس در محل درمان و ۱۸ نفر به بیمارستان ولایت دامغان انتقال یافتند.

بر اساس اعلام مسئولان استان سمنان حال مصدومان وخیم نیست.