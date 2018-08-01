به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، امبلین تی‌وی حقوق نمایش کتاب الین وایس با عنوان «ساعت زن: نبرد بزرگ برای بردن حق رای» را با همکاری وزیر امور خارجه و هیلاری کلینتون در مقام تهیه کننده به دست آورد.

اکنون هیلاری کلینتون یک دفتر کار جدید دارد: او تهیه کننده اجرایی یک درام تلویزیونی شده است.

وزیر امور خارجه سابق آمریکا با همکاری کمپانی استیون اسپیلبرگ یعنی امبلین تلویژن کتاب تحسین شده الین وایس را به تلویزیون می‌آورد.

این درام نخستین کار کلینتون در مقام یک تهیه کننده اجرایی است.

این کتاب ماه مارس منتشر شد و درباره فعالانی است که چندین دهه تلاش کردند تا حق رای زنان را به دست آورند.

در عین حال در این کتاب به گرامیداشت آنهایی ‌پرداخته می‌شود که تاریخ را عوض کردند و بنیاد آنچه دهه‌ها بعد به جنبش حقوق مدنی بدل شد گذاشتند.

هنوز معلوم نیست که این کتاب به یک فیلم تلویزیونی بدل می‌شود یا یک سریال. نویسنده‌ای نیز برای فیلمنامه این اثر تعیین نشده است.

کلینتون از این کتاب به عنوان اثری یاد کرد که الهام‌بخش هر فردی از پیر و جوان، زن و مرد در این دورانی می‌شود که دنیا با مسایل اقتصادی، نژادی و سیاسی روبه رو است.

به تازگی اعلام شد کلینتون به عنوان ستاره مهمان در فصل پنجم سریال «خانم رییس جمهور» در نقش خودش جلوی دوربین می‌رود.

این در حالی است که چندی پیش اعلام شد باراک و میشل اوباما نیز یک قرارداد چند ساله با نتفلیکس برای تولید فیلم و سریال منعقد کرده‌اند و کمپانی تهیه کنندگی خود را دایر می‌کنند.

بیل کلینتون نیز به تازگی یک رمان مشترک با همکاری جیمز پترسون منتشر کرد که شبکه شوتایم امتیاز نمایش آن را به دست آورد.