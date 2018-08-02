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۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۴۷

ترافیک نیمه سنگین در جاده چالوس و محور کرج/ محورهای مسدود

ترافیک نیمه سنگین در جاده چالوس و محور کرج/ محورهای مسدود

رییس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از ترافیک پرحجم در آزادراه کرج - تهران و جاده چالوس خبر داد.

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور اظهار کرد: گزارش‌های دریافتی از مراکز کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی در سراسر کشور نشان می‌دهد که در باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین(از پل استاندارد تا پل فردیس) و باند جنوبی آزادراه تهران - کرج(از پل فردیس تا گرمدره) ترافیک نیمه سنگین داریم.

وی افزود: در مسیر جنوب به شمال محور کرج - چالوس( از بیلقان تا کیلومتر ۶ ) نیز ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا در ادامه گفت: محورهای غیرشریانی شمشک - دیزین، اولنگ - شاهرود، عجب شیر - آذرشهر و گیوی - خلخال ( مسیر جایگزین برای تردد وسایل نقلیه سبک: آبگرم -گیوی / مسیر جایگزین برای تردد وسایل نقلیه سنگین: فیروزآباد-خلخال) به علت نبود ایمنی کافی تا اطلاع بعدی مسدود هستند.

رئیس مرکز کنترل و ترافیک راههای کشور بیان داشت: سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.

کد مطلب 4363752

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