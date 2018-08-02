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۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۳۳

استاندار کردستان:

حل مشکلات راه های روستایی در اولویت خواهد بود

حل مشکلات راه های روستایی در اولویت خواهد بود

قروه- استاندار کردستان با بیان اینکه حل مشکلات راه های روستایی نیازمند اعتبارات لازم است از در اولویت بودن این مهم گفت و به نتایج حضور وزیر راه و شهرسازی در استان اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا شامگاه پنجشنبه در جریان بازدید وزیر راه و شهرسازی از پروژه راه آهن همدان- سنندج در شهرستان قروه اظهار داشت: باتوجه به مشکلاتی که در زیرساخت راه ها داشتیم از وزیر راه برای حضور در کردستان و بررسی مشکلات مرتبط در این بخش دعوت شد.

به گفته وی یکی از بحث های اصلی در این زمینه کنارگذر شهر سنندج بود که باتوجه به تردد کامیون های نفت کش و باری در سنندج برای بهبود وضعیت آن تصمیم هایی گرفته شد.

مرادنیا همچنین به کنارگذر مریوان و تأمین قیر برای شهرداری ها به عنوان نیازهای مهم و تأمین اعتبار طرح های در دست اقدام و تسریع در قطعه خروجی سنندج به کامیاران اشاره کرد.

وی با اشاره به حوزه بازآفرینی شهری، افزود: حوزه بازآفرینی شهری یک سالی است شروع شده و امید می رود اعتبارات خوبی برای آن در نظر گرفته شود.

مرادنیا در ادامه در پاسخ به این سؤال که برای راه های روستایی قروه چه تدابیری اندیشیده شده است، گفت: در خصوص راه های روستایی پیگیری ها ادامه دارد و امسال هم ۲۰ درصد از اعتبارات شهرستان به راه روستایی اختصاص می یابد و در واقع اولویت اول در استان بحث راه های روستایی است.

کد مطلب 4364246

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