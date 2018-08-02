به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد عصر پنجشنبه در یادواره شهدای آزاده در اردبیل با اشاره به توئیت اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه ملت ایران، اظهار داشت: از یک سو رئیس جمهور آمریکا در توئیت با زبان گستاخانه و با کلمات عاری از ادب ایران را تهدید می کند و از سوی دیگر ملتمسانه و با موضع ضعف خواستار مذاکره بدون شرط با مسئولان کشورمان می شود.

وی با بیان اینکه این رفتارهای دوگانه حکایت از تناقض‌گویی رئیس جمهور آمریکا است، تصریح کرد: این تناقض ناشی از موضع مقتدرانه ملت ایران در طول چهار دهه انقلاب بوده و حکایت از درماندگی دشمنان در مقابل این قدرت مردمی است.

امام جمعه موقت تهران دلیل تناقض‌گویی در بین سردمداران آمریکا و سایر دشمنان را نشانه ای از قدرت انکارناپذیر انقلاب اسلامی دانست و یادآور شد: در حالی که آمریکا هر روز با هر بهانه ای و از سوی هر جبهه ای از مقاومت تحقیر می شود، اقتدار و حقانیت جمهوری اسلامی مرزها را در هم می شکند.

وی یکی از شکست های اخیر آمریکا را انتخابات عراق و لبنان و تحول ایجاد شده ناشی از آن برشمرد و تاکید کرد که این شکست ها در شرایطی رقم خورد که آمریکا تلاش زیادی برای به تعویق انداختن این انتخابات داشت تا حرکت انقلابی مردم را برای تصمیم‌گیری در قبال سرنوشت خود با کندی مواجه سازد.

ابوترابی فرد با ‌اشاره به خشم روزافزون مسلمانان و سایر ملل آزاده علیه آمریکا و صهیونیست‌ها متذکر شد: امروز انقلاب اسلامی تنها کشوری نیست که در مقابل استکبار و آمریکا ایستاده بلکه سوریه، لبنان، عراق و یمن نیز در مقابل استکبار قد علم کرده است.

وی تبدیل شدن ایران به یکی از قدرت‌های برتر دفاعی دنیا را یکی از پچیده ترین معادلات برای تحلیل گران دانست و آن را نتیجه پویایی انقلاب اسلامی و ایمان، باور و اعتقادات مردم دانست.

امام جمعه موقت تهران با تاکید بر اینکه امروز بسیاری از کشورها دانش هسته‌ای ایران را به رسمیت می‌شناسند، بیان داشت: می توان ایران را به عنوان یکی از ۲۰ اقتصاد برتر جهان معرفی کرد چراکه زیرساخت‌های اقتصادی برای توسعه و ثبات سیاسی همراه با اتکا بر آرای مردم در کشور بیش از سایر کشورها فراهم است.

وی در عین حال مشکلات اقتصادی و نابسامانی کنونی در بازار را به سختی‌های دوران دفاع مقدس تشبیه کرد و افزود: باید همانند دوران جنگ این سختی‌ها را به نردبان اعتلا، سکوی پرش و خلق قدرت و حماسه تبدیل کنیم.

ابوترابی فرد دفاع مقدس را یادآور دوران سخت مقاومت و ایثارگری آزادگان و درس شهامت و استقامت دانست و اضافه کرد: تمام سختی های۴۰ سال گذشته را با الهام از باورهای دینی و روحیه بسیجی‌ گذراندیم و امروز نیز باید با چنین روحیه ‌ای این مشکلات را پشت سر بگذاریم.