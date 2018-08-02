آمریکا اروپا را به بهانه روابط با ایران به تحریم سنگین تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن فری بیکن، کنگره و دولت آمریکا به متحدان اروپایی این کشور با صراحت هشدار داد که یا به تمام روابط تجاری خود با دولت ایران پایان دهند یا اینکه ظرف ماههای آینده با تحریمهای جدید و سنگینی روبرو می شوند؛ اقدامی که به گفته چندین مقام بلندپایه آمریکا می تواند بازارهای مالی بین المللی و بانکهای آمریکایی مرتبط با نهادهای پولی خارجی را تحت فشار قرار دهد.

همزمان با تلاشهای آمریکا برای برقراری مجدد و کامل تحریمهای واشنگتن علیه تهران از جمله بخش نفت و سیستم بانکی ایران، دولت ترامپ و بسیاری از اعضای کنگره همسو با یکدیگر در تلاش هستند تا شرکای اروپایی خود را به دلیل روابط مالی با ایران تحت فشار قرار دهند.

این در حالی است که شرکای مهم اروپایی ظرف ماههای اخیر مخالفت خود را با تحریمهای جدید آمریکا اعلام کرده و برای گفتگو پیرامون تاکتیکهایی جهت فرار از تحریمهای جدید آمریکا چندین بار با مقامات بلندپایه ایران دیدار کرده اند.

در واقع تنشهای دیپلماتیک بر سر تحریمهای جدید آمریکا علیه تهران رو به تزاید است؛ چرا که دولت آمریکا انتظار دارد که تحریمها علیه تهران بطور کامل برقرار شود تا بدین طریق، روابط تجاری ایران با اروپا مختل شده و ذخایر پولی ایران بیش از پیش متحمل زیان شود.

مقامات بلندپایه دولت آمریکا که هدایت اقدامات در جهت اِعمال فشار بر شرکای اروپایی را برعهده دارند، در گفتگو با وبگاه خبری فری بیکن تأکید کردند که دولت ترامپ در مجازات دولتهایی که تحریمهای جدید علیه ایران را نقض می کنند، درنگ نخواهد کرد و هشدار دادند که نهادهای بانکی بین المللی و حتی بانکهای مهم آمریکا در صورت تخطی از قانون تحریمهای ایران، مجازات خواهند شد.

«ریچارد گرنل» سفیر آمریکا در آلمان در گفتگو با وبگاه خبری فری بیکن مدعی شد: دولت ایران از تروریسم به مثابه ابزاری در اروپا بهره بُرده و همچنان می بَرَد. ما باید در افشای طرحهای ایران ومتوقف سازی آنها پیش از حصول به موفقیت، هوشیار و گوش به زنگ باشیم.

گرنل در ادامه گفت که او و سایر دیپلماتهای بلندپایه آمریکایی «شرکای این کشور (اروپا) را ترغیب می کنند که به مسدود سازی جریان پول به سوی دولت ایران کمک کنند».

گفتنی است که ۱۰ تن از سناتورهای آمریکا به تازگی در نامه ای خطاب به سران سه کشور بزرگ اروپا- انگلیس، آلمان و فرانسه- به آنها هشدار دادند که از تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران پیروی کنند.

در شرایطی که این کشورهای اروپایی به تلاش برای حفظ توافق هسته ای با ایران (موسوم به برجام) و حفظ روابط تجاری با تهران ادامه می دهند، به ادعای سناتورهای آمریکایی از گزند تحریمهای جدید واشنگتن در امان نخواهند ماند.