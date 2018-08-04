محکومیت حمله ائتلاف سعودی به غیرنظامیان یمنی از سوی اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه اروپا به اقدامات جنایتبار ائتلاف سعودی در یمن واکنش نشان داد و با صدور بیانیه ای بمباران غیرنظامیان یمنی از سوی جنگنده های ائتلاف سعودی را محکوم کرد.

این بیانیه با اشاره به فجایع انسانی بی شمار ناشی از حملات متجاوزان به یمن، از آنها خواست از هدف قرار دادن غیرنظامیان خودداری کنند.

روز شنبه صلیب سرخ جهانی با صدور بیانیه ای به حمله ائتلاف متجاوز سعودی به یک بیمارستان و بازار ماهی فروشان در شهر الحدیده واکنش نشان داد.

در بیانیه صادره از سوی صلیب سرخ جهانی آمده است: انفجارهای صورت گرفته در مناطق مسکونی در بازار ماهی فروش ها اطراف بیمارستان الثوره، شهر الحدیده ده ها کشته و مجروح برجای گذاشته است.

پیشتر منابع محلی یمنی اعلام کرده بودند که بیمارستان الحدیده در غرب یمن هدف حملات هوایی جنگنده های سعودی قرار گرفته است و در جریان آن ۲۶ غیر نظامی کشته و ۳۵ نفر دیگر زخمی شدند. همزمان با حمله جنگنده های ائتلاف سعودی به بیمارستان الثوره الحدیده، بازار ماهی فروشان المحوات در این استان نیز بمباران شد که در جریان این دو حمله مرگبار، ۵۲ غیر نظامی کشته و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.