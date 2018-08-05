اضافه شدن یک شماره عجیب به گوشی کاربران هندی!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، تعداد زیادی از این کاربران با حضور در شبکه های اجتماعی نسبت به این موضوع اعتراض کرده و می گویند به خاطر نمی آورند که شماره مذکور را خود به فهرست تماس هایشان اضافه کرده اند و از این مساله متحیر و در عین حال عصبانی هستند.

شماره ای که بدون اجازه به فهرست تماس های کاربران اضافه شده، ۱-۸۰۰-۳۰۰-۱۹۴۷ است که یک شماره قدیمی متعلق به اداره شناسایی منحصر به فرد در هند است. وظیفه این اداره اختصاص یک شماره ۱۲ رقمی خاص به هر یک از ساکنان کشور هند بر مبنای ویژگی های بیومتریک و محل سکونت این افراد است. تماس با این شماره نیز رایگان است.

این مشکل تنها در گوشی های اندرویدی مشاهده شده و کاربران آیفون تنها در صورتی با مشکل مذکور مواجه می شوند که فهرست تماس های خود را از یک گوشی اندرویدی به آیفون ارسال کرده باشند.

این مشکل برای تمامی کاربران مدل های مختلف گوشی های اندرویدی – صرف نظر از اینکه از خدمات چه اپراتور تلفن همراهی استفاده می کنند – وجود داشته است. مقامات هندی تا به حال در مورد نحوه وقوع این مشکل هیچ توضیح خاصی ارائه نکرده اند.

اداره شناسایی منحصر به فرد هند در سال ۲۰۰۹ تاسیس شد و شماره های تخصیص یافته توسط آن کارکردی مشابه با شماره ملی در ایران یا شماره های تامین اجتماعی در امریکا دارند. جلوگیری از سرقت هویت، تسهیل شناسایی افراد و مقابله با کلاهبرداری از جمله اهداف اختصاص دادن شماره های مذکور است.

اداره یادشده دخالت خود در وقوع چنین مشکلی را رد و تصریح کرده که به دیگر سازمان ها یا افراد توصیه ای برای افزودن شماره های مذکور به فهرست تماس های کاربران ارائه نکرده است.