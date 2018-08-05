برگزاری جشنواره «شادستان» جنوب تهران تا پایان تابستان تداوم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی معبودی پیش از ظهر یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بوستان های محلی می توانند به عنوان بسترهای مناسبی برای توسعه روابط اجتماعی و ارتقای ارزشهای فرهنگی جامعه استفاده شوند، اظهار داشت: جشنواره «شادستان» منطقه ۲۰ تهران در قالب طرح گفتگو در شهر (کتابخانه انسانی) و با استقبال گسترده شهروندان در بوستان «ماهور» در حال اجرا است.

معبودی با اشاره به اینکه هر روز یک موضوع مورد بحث و گفتگوی شهروندان قرار می گیرد، افزود: خاطره گویی پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، اشتراک تجربه افراد دارای معلولیت، اشتراک تجربه مصرف دخانیات و عوارض آن، تغذیه سالم، اشتراک تجربه بیماری سرطان، نشاط اجتماعی، خودمراقبتی، فرزند پروری از جمله موضوع های مورد بحث در طرح کتابخانه انسانی جشنواره شادستان منطقه ۲۰ است.

وی با بیان اینکه روزهای دوشنبه به سالمندان اختصاص یافته است، گفت: ایجاد بستر مشارکت جهت حضور فعال سالمندان، ارتقای نشاط اجتماعی سالمندان، ارتقای شناخت شهروندان از توانمندی سالمندان و ایجاد فرصت برخورداری عادلانه از امکانات آموزشی، رفاهی و تفریحی شهر تهران از اهداف ویژه برنامه های ویژه سالمندان است که با برگزاری اختتامیه نشاط سالمندی، اجرای دورهمی سالمندی در سرای محلات، ارائه خدمات سلامت محور رایگان به سالمندان، تورهای دسترسی پذیر، گفتگو در شهر با موضوعات قصه گویی و خاطره گویی پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، برگزاری تورهای گردشگری ویژه سالمندان، اختصاص سکوی هنر به سالمندان در حال اجرا است.

معبودی در ادامه به اجرای طرح چهارشنبه های معلولین در این منطقه اشاره کرد و افزود: بیش از ده ها ویژه برنامه مانند مسابقه ورزشی، اردو تفریحی، بازدید از خانواده های معلولین، ویزیت رایگان پزشک، کارگاه گاه های آموزش محور، تهیه و توزیع اقلام بهداشتی سلامت محور ویژه معلولین با هدف ارتقای آگاهی عمومی شهروندان در خصوص چالشهای افراد دارای معلولیت در شهر، ارتقاء نشاط اجتماعی افراد دارای معلولیت، ارتقاء شناخت شهروندان از توانمندی های افراد دارای معلولیت و افزایش آگاهی شهروندان از کانون معلولان شهر تهران از دیگر برنامه های تدارک دیده شده است.

وی یادآور شد: همراه با ویژه برنامه های جشنواره شادستان، خدمات سلامت محور نیز به شرکت کنندگان ارائه می شود که تاکنون بیش از ۱۵۰۰ نفر از شهروندان از این خدمات بهره مند شده اند.

معاون شهردار منطقه ۲۰ تهران با بیان اینکه این جشنواره با محوریت شعار «تهران شهر زیست پذیر، شهروند مشارکت پذیر» تا اواسط شهریور ماه سال جاری تداوم دارد، هدف از اجرای این ویژه برنامه ها را توسعه آگاهی و تقویت ظرفیت های اجتماعی شهر با استفاده از فرصت اوقات فراغت ، ایجاد نشاط اجتماعی مبتنی بر فرهنگ اصیل ایرانی و موازین غنی اسلامی و توسعه تفریحات سالم در شهر برشمرد.