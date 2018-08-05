به گزارش خبرنگار مهر، «غول بیچاره»، «بابا در باران آمد»، «گردالی»، «فوتم کن»، «شاخ بزغاله»، «سوسکی»، «قرمزی» و «کیف قورقوری»، عناوین این مجموعه هستند که به همت مهری ماهوتی نوشته و در یک قالب مشترک توسط این موسسه چاپ و منتشر شدهاند.
هریک از جلدهای این مجموعه، دارای چند داستان کوتاه به زبان شاعرانه و روان است که قدرت تفکر و اندیشه کودک را نسبت به مسائل جانبی و کودکانه بالا میبرد. همچنین تصاویر رنگی کار شده در این کتابها علاوه بر این که دروازهای برای ورود کودک به قلمرو خیالانگیز رویاها و تخیلات است کمک میکند تا کودک مشتاقانه داستان را تا انتها دنبال کند و نسبت به آن واکنش نشان دهد.
مهری ماهوتی از شاعران و نویسندگان خوش ذوق کشورمان است که بیش از دهها عنوان کتاب در حوزههای مختلف ازجمله ادبیات دینی، داستانک، قصههای منظوم و… برای کودکان و نوجوانان نوشته است. پیشتر چند کتاب با عنوانهای «قصههای زینب»، «قصههایشیرین قرآن»، «قصههای بهشتی» و… از این نویسنده در انتشارات مدرسه چاپ و راهی باز نشر شده است.
هر یک از عناوین مجموعه «کوچولو موچولو» در۲۴ صفحه، با تصویرگری میثم موسوی و با قیمت ۴۵۰۰ تومان منتشر شده است. همچنین به دنبال معرفی آثار انتشارات مدرسه در بازارهای بین المللی نشر، انتشارات سوپرم سنجر از کشور آمریکا پس از مذاکره با آژانس ادبی پل به عنوان نماینده انتشارات مدرسه، تفاهم نامهای برای خریدکپی رایت مجموعه «قصههای کوچولو موچولو» نوشته مهری ماهوتی امضا کرده و این کتابها از سوی این ناشر آمریکایی منتشر خواهد شد.
