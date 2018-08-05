۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۵۹

استاندار خوزستان:

آتش هورالعظیم باید از طریق زمینی مهار شود

آتش هورالعظیم باید از طریق زمینی مهار شود

اهواز - استاندار خوزستان گفت: باید از راه زمینی اقدام به مهار آتش سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی ظهر امروز در حاشیه بازدید از تالاب هورالعظیم به صورت هوایی به همراه رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اظهار کرد: برای کسب مجوز ورود بالگردهای آب پاش در خاک عراق به منظور خاموش کردن آتش سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم پیگیری های بی شماری از طریق سفارتخانه ایران در عراق و دفتر نخست وزیری عراق صورت گرفت که در نهایت این آتش سوزی در دو مرحله مهار و خاموش شد. 

وی افزود: ولی این نوبت برای سومین بار است که تالاب هورالعظیم دچار آتش‌سوزی شده است برای همین از استانداری های بصره و میسان عراق درخواست کرده ایم که اقدامات بیشتری برای جلوگیری از آتش زدن تالاب انجام دهند و با افرادی که دست به چنین اقدامی می زنند برخورد لازم انجام دهند. 

استاندار خوزستان با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای مهار آتش سوزی فعلی عنوان کرد: در حال حاضر پیگیر بسترسازی برای مهار آتش سوزی فعلی در بخش عراقی هورالعظیم هستیم. 

شریعتی گفت: کانون های جدیدی نیز در تالاب هورالعظیم وجود دارند که امکان آتش سوزی دارند برای همین باید تمهیدات لازم برای ورود زمینی به مناطق آتش سوزی فراهم شود. 

