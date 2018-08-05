به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی، حجت‌الاسلام سید جلال حسینی اظهارکرد: هفته جاری به مناسبت ۲۳ ذی القعده؛ روز زیارتی امام رضا(ع) و ۲۵ ذی القعده؛ روز دحوالارض برنامه‎های سخنرانی و قرائت ادعیه در اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی با موضوع سیره زندگانی امام رضا(ع) تدارک دیده شده است.

وی ادامه داد: در این هفته حجج‌اسلام کاظم صدیقی، شیخ حسین انصاریان، علیرضا پناهیان، علی سرلک، سیدحسین مومنی، سیدحسین هاشمی نژاد و میثم علی پناه در رواق امام خمینی(ره) و صحن جامع رضوی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی قبل و بعد از هر وعده نماز یومیه را زمان برگزاری سخنرانی، مداحی و قرائت ادعیه اعلام کرد و افزود: ادب و تواضع در سیره اهل بیت(ع)، مواعظ پیامبر(ص) به ابوذر، مشکلات زندگی و راه حل‎های دینی، سیره زندگی امام جواد(ع)، از موضوعاتی است که در هفته جاری در محافل سخنرانی و فرهنگی حرم رضوی مورد تبیین قرار می‎گیرد.

وی از قرائت زیارت جامعه کبیره، دعای توسل و دعای کمیل در حرم مطهر رضوی خبر داد و گفت: در روز زیارتی امام رضا(ع) هشت برنامه قرائت زیارت جامعه کبیره تدارک دیده شده که در ساعات مختلف در رواق‏‌ها و صحن‎ها برگزار می‎شود.

حسینی یادآور شد: ویژه برنامه‌های متعدد و متنوعی چون حلقه معرفت، سخنرانی، روضه‌خوانی، پرسمان دینی و .... در رواق حضرت زهرا(س) و حضرت معصومه(س) نیز ویژه خواهران برگزار می‌شود.

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی تصریح کرد:در هفته جاری نماز جماعت صحن جامع رضوی نیز به امامت آیت‌الله حسن ممدوحی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اقامه خواهد شد.