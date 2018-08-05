اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح آبیاری نوین در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول بهنام‌راد ظهر یکشنبه در بررسی روند اجرای طرح‌های آبیاری نوین در اراضی کشاورزی دشتستان اظهار داشت: دشتستان به عنوان قطب کشاورزی استان محسوب می‌شود و بخش زیادی از مردم این شهرستان در عرصه کشاورزی فعالیت دارند.

وی با اشاره به اجرای طرح آبیاری نوین در دشت دو هزار و ۴۰۰ هکتاری سعدآباد دشتستان خاطرنشان کرد: تجهیزات این طرح با اعتبار ۱۴۷ میلیارد ریال خریداری شده و ۲۰ میلیارد ریال برای ادامه این پروژه تخصیص یافته است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان بوشهر همچنین از اجرای طرح آبیاری نوین در دو هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی کشاورزی دشت شبانکاره دشتستان خبر داد و افزود: آبیاری نوین در ۱۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان بوشهر اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه چهار هزار و ۳۰۰ هکتار از این اراضی در دشتستان قرار دارد، خاطرنشان کرد: ۱۰۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح آبیاری نوین در اراضی استان بوشهر اختصاص می‌یابد که ۳۴ میلیارد ریال متعلق به دشتستان است.

بهنام‌راد خاطرنشان کرد:‌ یکی از طرح‌های مهم کشاورزی استان بوشهر اجرای طرح زنجیره تولید خرما است که با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال اجرا می‌شود و بخش عمده این طرح در دشتستان اجرا می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان بوشهر ادامه داد: ۴۵ میلیارد تومان تسهیلات اعتباری بخش کشاورزی استان بوشهر پرداخت شده است که ۱۵.۳ میلیارد تومان آن معادل ۳۵ درصد مربوط به دشتستان است.