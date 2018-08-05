برابری سرانه مصرف انرژی امارات با برخی استانهای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عبدالصاحب ارجمند، مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال توزیع برق وزارت نیرو در خصوص آمارهای مطرح شده در برخی رسانه‌ها درباره مصرف سرانه برق خانگی برخی کشورها و مقایسه با وضعیت مصرف در ایران، اظهار داشت: سیستم‌های سرمایشی، گرمایشی و پخت و پز در کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای صنعتی فقط از طریق برق است و در ایران، برق و گاز با هم مصرف می‌شود.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم در ایران مصرف را فقط بر مبنای برق محاسبه کنیم و باید مجموع انرژی‌های مصرف شده خانگی همچون گاز را نیز به این معادله اضافه کنیم، این مصرف نسبت به کشورهای دیگر به‌شدت بالا خواهد رفت.

مدیر کل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال توزیع برق وزارت نیرو با اشاره به اینکه در مصرف سرانه شرایط آب و هوایی آن کشور نیز بسیار تعیین‌کننده است، عنوان داشت: کشورهای که در شمال جغرافیایی و مناطق سردسیر هستند، مصرف آنها برای مصارف گرمایشی بالاست و کشورهای دیگری که سمت خط استوا و مناطق خیلی گرم قرار دارند، مصرف سرانه آنها نیز برای استفاده بالای مصارف سرمایشی افزایش خواهد داشت؛ در اینجا باید گفت کشورهایی که بین این دو موقعیت جغرافیایی قرار دارند، طبیعتاً مصرف متعادل‌تری دارند.

این مقام مسوول با بیان اینکه مصرف سرانه برق در ایران سه هزار و ۱۰۰ کیلووات ساعت در سال عنوان شده است، ادامه داد: همین مصرف سرانه برای استان‌های جنوبی ایران بالای ۱۰ هزار کیلووات ساعت در سال بوده و بالا بودن مصرف به‌دلیل شرایط آب و هوایی است.

ارجمند افزود: مصرف سرانه برق امارات و برخی کشورهای جنوب خلیج فارس حدود ۱۲ هزار کیلووات ساعت است که مصرف آنها با برخی استان‌های ایران برابری می‌کند. با این وجود، مصرف سرانه‌ای که توسط آمارهای شورای جهانی انرژی (World Energy Council) مطرح شده، با آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) متفاوت بوده و این آژانس مصرف سرانه را کمتر عنوان کرده است؛ این تفاوت‌ها نیاز به بررسی بیشتر کارشناسی دارد.

