۱۵۰ هزار ایرانی با تبعات ناشی از نابینایی مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر جمالی روز یکشنبه در مراسم افتتاح کتابخانه گویای دیجیتال ویژه نابینایان ایلام اظهار داشت: این افراد با مشکلات عدیده ای روبرو هستند که مهم ترین آنها ضعف بنیه مالی ناشی از عدم اشتغال است.

وی با اشاره به راه اندازی اجمن حمایت از نابینایان در کشور ادامه داد: ۱۰ هزار نفر از نابینایان هم اکنون عضو این انجمن هستند.

جمالی توسعه فعالیست های فرهنگی ، هنری ، ورزشی و ... را در افزایش نشاط و شادی در میان این افراد حائز اهمیت دانست.

وی مناسب نبودن فضاهای عمومی برای تردد توانخواهان و بویژه نابینایان را از معضلات این افراد برشمرد و بر لزوم تلاش مسئولان برای کاهش تبعات این مسئله تاکید کرد.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری ایلام نیز گفت: نگاه دولت تدبیر و امید به عموم توانخواهان مثبت بوده و تلاش می شود در حوزه خدمات دهی به نابینایان توجه مضاعف داشته باشیم و در این زمینه از هر گونه همکاری درون بخشی و دولتی که برای تسهیل زندگی روشندلان نیاز باشد دریغ نخواهد شد.

محمد نوذری با اشاره به استعدادهای توانخواهان گفت: راه اندازی این کتابخانه می تواند توانایی های روشندلان را فعال و بروز دهد.