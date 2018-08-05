به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که در حال حاضر در حال گذراندن تعطیلات خود در کلوب گلف نیوجرسی میباشد در اظهاراتی توئیتری گفته است که «چرا مولر (بازرس ویژه پرونده انتخاباتی ترامپ) و دموکراتهای حامی او به پرونده تبانی که در حال حاضر در پلیس اف.بی.آی و وزارت دادگستری جریان دارد، توجه نمیکنند؟ این یکی از عجیبترین موارد در تاریخ کشورماست. خوشبختانه حقایق با سرعت در حال رو شدن است.»
به نظر میرسد اشاره ترامپ به پرونده تبانی که در توئیت خود به آن تاکید و دموکراتها را متهم به نادیده گرفتن آن کرده است، در واقع مرتبط با همکاری تیم انتخاباتی هیلاری کلینتون و تیم تحقیقات پیرامون روابط با روسیه است که به اعتقاد ترامپ بررسی پیرامون این همکاری به حاشیه رفته و ترامپ آن را تبانی عنوان کرده است.
ترامپ پیش از این نیز مدعی شده بود که قربانی تلاش غیراخلاقی حزب مخالف برای پروندهسازی علیه خود شده است.
نظر شما