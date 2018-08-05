به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، درگیری‌ های خشونت‌ آمیز میان پلیس و تظاهرات کنندگان در شهر داکا پایتخت بنگلادش امروز یکشنبه شدت گرفت.

هزاران دانشجو و دانش‌ آموز از دانشکده‌ها و دانشگاه‌های مختلف این کشور برای هشتمین روز پیاپی در اعتراض به سرکوب راهپیمایی صلح آمیز هفته گذشته خود، راهی خیابان‌های داکا شدند.

پلیس بنگلادش به سوی دانشجویانی که خیابان‌های مرکزی داکا را اشغال کرده‌ و ترافیک را کنترل می‌کردند گاز اشک‌آور پرتاب کرد.

همچنین مقامات این کشور دسترسی شهروندان به اینترنت را موقتا مسدود کرده‌اند. تاکنون در این درگیری‌ها دست‌کم ۵۰ تن زخمی شده‌اند.

اعتراض دانشجویان در بنگلادش شنبه گذشته و در اعتراض به مرگ یک دختر و پسر دانشجو در تصادف با اتوبوس آغاز شد و آنان خواستار بهبود وضع راه‌ ها و کنترل رانندگان از سوی دولت شدند؛ اما افرادی غیرنظامی و مسلح با باتوم و میله‌ های فلزی به تظاهرات دانشجویان حمله کردند و شماری از آنها را مورد ضرب و جرح قرار دادند.