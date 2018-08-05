۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۲۱:۱۸

استاندار البرز:

پروژه همت ۸۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

پروژه همت ۸۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

کرج - استاندار البرز پیشرفت فیزیکی پروژه امتداد اتوبان همت تا کرج را ۸۹ درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی عصر یکشنبه در بازدید از پروژه اتوبان همت تا کرج، اظهار کرد: شاهد پیشرفت حدود ۸۹ درصدی در سه قطعه از این پروژه هستیم.

وی با تأکید بر اینکه تکمیل ادامه اتوبان همت با یک عزم و اراده‌ای ویژه دنبال می‌شود، گفت: مشکلات اقتصادی موجود خللی درروند پیشرفت این پروژه مهم نداشته است.

استاندار البرز با اشاره به مشکل ریزش تونل غربی، گفت: خوشبختانه این مشکل حل‌شده است و تونل شرقی نیز به‌زودی بازخواهد شد.

نجفی با اشاره به اهمیت این پروژه به لحاظ ملی بودن، گفت: در صورت بهره‌برداری از این پروژه بار بزرگی از ترافیک گرم‌دره کاسته و تردد مردم تسهیل می‌شود.

وی ضمن ابراز امیدواری از اینکه در آینده نزدیک شاهد تکمیل این پروژه باشیم، گفت: ترافیک تبدیل به معضلی برای استان البرز شده است.

