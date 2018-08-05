پروژه همت ۸۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی عصر یکشنبه در بازدید از پروژه اتوبان همت تا کرج، اظهار کرد: شاهد پیشرفت حدود ۸۹ درصدی در سه قطعه از این پروژه هستیم.
وی با تأکید بر اینکه تکمیل ادامه اتوبان همت با یک عزم و ارادهای ویژه دنبال میشود، گفت: مشکلات اقتصادی موجود خللی درروند پیشرفت این پروژه مهم نداشته است.
استاندار البرز با اشاره به مشکل ریزش تونل غربی، گفت: خوشبختانه این مشکل حلشده است و تونل شرقی نیز بهزودی بازخواهد شد.
نجفی با اشاره به اهمیت این پروژه به لحاظ ملی بودن، گفت: در صورت بهرهبرداری از این پروژه بار بزرگی از ترافیک گرمدره کاسته و تردد مردم تسهیل میشود.
وی ضمن ابراز امیدواری از اینکه در آینده نزدیک شاهد تکمیل این پروژه باشیم، گفت: ترافیک تبدیل به معضلی برای استان البرز شده است.
