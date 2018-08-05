ترامپ در کالیفرنیا وضعیت اضطراری اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاخ سفید امروز یکشنبه با صدور بیانیه‌ ای اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آتش سوزی در کالیفرنیا را «فاجعه بزرگ» خواند و به دولت فدرال دستور داد تا منابع مالی لازم جهت کمک به تلاش‌ ها در راستای کمک‌ رسانی به مناطق آسیب‌ دیده از این آتش‌سوزی را اختصاص دهد.

درپی آتش سوزی گسترده ای که از یکشنبه هفته گذشته در ایالت کالیفرنیای آمریکا آغاز و تاکنون نیز مهار نشده است، ۷ نفر کشته و قریب به ۵۰ هزار نفر نیز از این منطقه تخلیه شده اند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، وسعت خرابی های حریق معادل با ۳ برابر وسعت سانفرانسیسکو است.

تا کنون بیش از ۵۵۰ سازه ساختمانی نیز در این آتش سوزی گسترده ویران شده است.