ترامپ:پسرم برای کسب اطلاعات علیه هیلاری کلینتون با روسها دیدارکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» روز یکشنبه با انتشار یک پیام توئیتری ادعا کرد که «دونالد ترامپ جونیور» در جریان رقابتهای انتخاباتی۲۰۱۶ برای کسب اطلاعاتی علیه «هیلاری کلینتون» نامزد دموکرات این انتخابات در محل برج «ترامپ» با روسها دیدار کرد.

وی در دفاع از این ملاقات جنجالی، آن را اقدامی «کاملاً قانونی» و «مطابق با عرف سیاسی» خواند!

این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا پیش از این گفته بود که موضوع مورد بحث در این دیدار، فرزندخواندگی کودکان روس توسط شهروندان آمریکایی بود!

گفتنی است که «رابرت مولر» بازپرس ویژه پرونده مداخله ادعایی روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا همچنان در حال بررسی و انجام تحقیقات پیرامون تبانی احتمالی اعضای کارزار انتخاباتی ترامپ با روسیه به منظور پیروزی در این انتخابات است. بخشی از تحقیقات این پرونده به جزئیات دیدار انجام شده در برج ترامپ در شهر نیویورک میان «دونالد ترامپ جونیور» و سایر مشاوران کارزار انتخاباتی ترامپ با گروهی از اتباع روس در نهم ژوئن ۲۰۱۶ می پردازد.

لازم به ذکر است که مقامات کرملین بارها اتهام هرگونه مداخله در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا را رد کرده اند.