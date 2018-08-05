انتقاد محمود عباس از طرح «کوشنر» برای انحلال آژانس آوارگان فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ضمن انتقاد از طرحی که گفته می شود توسط «جرد کوشنر» داماد و مشاور ویژه رئیس جمهور آمریکا در ماه ژانویه ارائه شده، آن را «ادامه توطئه های خرابکارانه در جهت محو مسئله فلسطین» دانست.

گفتنی است که روز جمعه، مجله فارن پالیسی افشا کرد که جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و مسئول میانجی گری برای انعقاد پیمان صلح میان اسرائیل و فلسطین، رهبری تلاشها برای انحلال «آژانس امداد و اقدام سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک» (UNRWA) را برعهده دارد.

بنا بر گزارشها، کوشنر در نامه ای الکترونیکی خطاب به «جیسون گرینبلات» نماینده رئیس جمهور آمریکا برای صلح درخاورمیانه (!) و تعدادی از مقامات دیگر به تاریخ یازدهم ژانویه نوشت: «مهم است که برای انحلال آژانس سازمان ملل متحد در امور آوارگان فلسطین تلاشی صادقانه صورت بگیرد».

جرد کوشنر با حمایت از انحلال این آژانس وابسته به سازمان ملل که به دهها هزار آواره فلسطینی کمکهای پزشکی و تحصیلی ارائه می دهد، نوشت که آمریکا نمی تواند اجازه دهد که این وضعیت پایدار بماند و مجبور است که برای دستیابی به اهداف گسترده خود «بطور استراتژیکی خطر برهم خوردن امور را بپذیرد».

در همین راستا، «صائب عریقات» رئیس کمیته اجرایی «سازمان آزادیبخش فلسطین» در ژوئن گذشته از تقلای جرد کوشنر برای کسب حمایت کشورهای عربی از طرح انحلال این آژانس سازمان ملل پرده برداشت.

لازم به ذکر است «آژانس امداد و اقدام سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک» که در پی جنگ اعراب- اسرائیل در سال ۱۹۴۸ پایه گذاری شد، آوارگان (فلسطینی) را «افرادی توصیف می کند که در دوره اول از ژوئن ۱۹۴۶ تا پانزدهم مه ۱۹۴۸ اقامتگاه طبیعی آنان فلسطین بود و کسانی که هم خانه و هم وسایل معاش خود را در نتیجه جنگ ۱۹۴۸ از دست دادند». طبق این تعریف، افزون بر افرادی که از ابتدا از سکونتگاههای خود آواره شدند، فرزندان آنها نیز واجد شرایط پناهندگی هستند.