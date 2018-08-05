کره شمالی از آمریکا به خاطرِ سیاست «یک بام و دو هوا» انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانه های محلی کره شمالی روز یکشنبه گزارش دادند که مقامات پیونگ یانگ ضمن محکوم کردن تمدید قرارداد انرژی اتمی میان آمریکا و ژاپن، توکیو را به انجام فعالیتهایی با هدف دستیابی به تسلیحات هسته ای متهم کرده و از آمریکا به دلیل اتخاذ سیاست «یک بام و دو هوا» (استاندارد دوگانه) انتقاد کردند.

خبرگزاری مرکزی کره گزارش داد که «کمیته صلح آسیا- پاسفیک کره» روز شنبه گزارشی دولتی منتشر کرد که در آن از توافق هسته ای ۱۹۸۸ آمریکا و ژاپن- که ماه میلادی گذشته تمدید شد- انتقاد شده است.

طبق گزارش دولت کره شمالی، از مجموع ۵۱۸ تُن ذخایر پلوتونیوم در جهان کشور ژاپن به تنهایی ۴۷ تُن پلوتونیوم در اختیار دارد.

این گزارش همچنین آمریکا را به اتخاذ رویکرد «یک بام و دو هوا» (استاندارد دوگانه) در برخورد با کره شمالی و ژاپن بر سر موضوعات هسته ای متهم کرد و از واشنگتن خواست تا چنانچه خواهان خلع سلاح هسته ای شبه جزیره کره است، «این موقعیت را از موضعی بی طرفانه مورد قضاوت قرار دهد».

گفتنی است که در ماه جولای، آمریکا و ژاپن یک توافق همکاری هسته ای دوجانبه را تمدید کردند که حقِ استخراج پلوتونیوم، بازفراوری سوخت مصرف شده و غنی سازی اورانیوم به شرط عدم بکارگیری آن در ساخت تسلیحات هسته ای را به توکیو اعطاء کرد.