۲۰۳ طرح اشتغال روستایی در مازندران به بانک معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان یکشنبه شب در حاشیه جلسه بررسی طرح های اشتغال روستایی، به بحث اشتغالزایی روستایی اشاره کرد و گفت: ۲۰۳ طرح به مبلغ ۲۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بانک ارسال شد و بیش از هفت میلیارد تومان هم انعقاد قرارداد صورت گرفت.

نبیان با بیان اینکه اتفاقات مهمی باید در روستاها شکل بگیرد تا روستائیان به شهرها کوچ نکنند، بیان کرد: منابع مالی برای اشتغال روستائیان نتظیم شده و چهار بانک عامل هم معرفی شده‌است، وظیفه همه مدیران و دستگاههای اجرایی و ادارات تابعه ایجاب می‌کند تا بطور شبانه‌روز پیگیر باشند.

معاون عمرانی استانداری در پایان از همه کسانیکه در ساخت پروژه ورزشگاه شهید وطنی قائم‌شهر تلاش کرده و پیگیر بوده‌اند، قدردانی کرد.

نبیان به بحث کمبود بنزین در مازندران اشاره کرد و گفت: در هفته گذشته عده‌ای کمبود بنزین را در فضای مجازی مطرح کردند در صورتیکه مازندران یک ثانیه هم با مشکل بنزین مواجه نبوده و به اندازه کافی بنزین وجود داشت.

وی با بیان اینکه از ۶ استان به مازندران بنزین تزریق شد، اظهار کرد: از شهرستانهای قزوین، اراک، تهران، کرمان، رفسنجان و البرز بنزین وارد کردیم تا ثانیه ایی مردم با کمبود بنزین مواجه نشوند اما عده ایی به دنبال القائات بودند.

نبیان افزود: ما به عنوان مسئولان نظام به طور شبانه روزی نسبت به ارائه خدمت به مردم اقدام کرده ایم و فقط در یک روز، یعنی یازدهم مردادماه، ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر بنزین در مازندران توزیع شد.

معاون عمرانی استانداری، تصریح کرد: ما با تلاش جهادی موفق شدیم تا بار دیگر امید بخشی را در دل مردم ایجاد کنیم.