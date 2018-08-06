با پرفروشترین گوشی های هوشمند تاریخ آشنا شوید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اندروید اتوریتی، در مجموع و در بیش از یک دهه اخیر پنج مدل گوشی هوشمند بیش از دیگر مدل ها در بازارهای جهانی به فروش رفته اند که آشنایی با آنها و به خاطر سپردن اسامی شان خالی از لطف نیست.

۵- گالکسی اس ۳ و آیفون ۵ با فروش ۷۰ میلیون واحدی

در انتهای فهرست پرفروش ترین گوشی های هوشمند کل تاریخ دو گوشی گالکسی اس ۳ سامسونگ و آیفون ۵ قرار دارند که ۷۰ میلیون واحد از هر یک از این گوشی ها به فروش رفته اند. نکته جالب در مورد هر دوی این گوشی ها آن است که دنباله هایی بر دو مدل پرطرفدار دیگر از گوشی های مختلف بوده اند که به ترتیب گالکسی اس ۲ و آیفون ۴ اس نام داشته اند. تولید هر دو مدل یادشده در سال ۲۰۱۲ متوقف شده بود و گالکسی اس ۳ و آیفون ۵ جایگزین آنها شده بودند. موفقیت گالکسی اس ۳ جایگاه سامسونگ به عنوان برترین تولیدکننده گوشی های هوشمند را در بازار تثبیت کرد. آیفون ۵ هم موفقیت دیگری برای اپل بود و نمایشگر بزرگتر و ۴ اینچی آن به شدت مورد توجه قرار گرفت.

۴- آیفون ۷ و ۷ پلاس با فروش ۷۸ میلیونی

اپل توانست با عرضه دو مدل از گوشی آیفون به نام های آیفون ۷ و ۷پلاس موفقیت قابل توجهی کسب کند و این موفقیت در سال های بعد تکرار نشد. از جمله علل موفقیت این دو گوشی می توان به ضدآب بودن آنها، قابلیت ذخیره سازی حجم بیشتری از اطلاعات در مقایسه با گوشی ها و مدل های قبلی آیفون، باتری بزرگتر و باظرفیت شارژ بیشتر و غیره اشاره کرد.

۳- گالکسی اس ۴ با فروش ۸۰ میلیونی

گالکسی اس ۴ شرکت سامسونگ که در سال ۲۰۱۳ عرضه شد، یکی از رویایی ترین تولیدات این شرکت کره ای بود که در رقابت با گوشی های هوشمند و پیچیده موجود در بازار توانست به فروش خیره کننده ۸۰ میلیون واحدی دست یابد. در واقع سامسونگ با استفاده از موفقیت گوشی گالکسی اس ۳ توانست در صدر بازار قرار بگیرد. از جمله مزایای این گوشی می توان به سخت افزار پیشرفته و قدرتمند و برخی نرم افزارهای خلاقانه اشاره کرد.

۲- نوکیا ۵۲۳۰ با فروش ۱۵۰ میلیونی

شاید غیرمنتظره ترین گوشی موجود در این فهرست نوکیا ۵۲۳۰ باشد که رتبه چشمگیر دوم را هم از آن خود کرده است. این گوشی ارزان قیمت توسط نوکیا تولید شده بود و یک گوشی هوشمند جذاب محسوب نمی شد. این گوشی حتی از فناوری ارتباطی بی سیم وای –فای هم پشتیبانی نمی کرد. نوکیا ۵۲۳۰ در سال ۲۰۰۹ تولید و عرضه شد و مجهز به سیستم عامل سیمبین و نه ویندوز موبایل یا اندروید بود. نمایشگر ۳.۲ اینچی، دوربین پشتی ۲ مگاپیکسلی و تنها ۷۰ مگابایت حافظه داخلی از جمله امکانات گوشی یادشده بود. به نظر می رسد تنها عامل اصلی اقبال به این گوشی قیمت مناسب آن بود که به ۸۰ یورو می رسید.

۱- آیفون ۶ و ۶ پلاس با فروش ۲۲۰ میلیونی

اگر گالکسی اس ۴ موفق ترین گوشی سامسونگ باشد، می توان آیفون ۶ و ۶ پلاس را موفق ترین گوشی های اپل دانست. فروش این دو گوشی برای اپل در طول تاریخ خیره کننده بود و بعید به نظر می رسد در آینده این رکورد برای اپل و حتی رقبای آن تکرار شود. فروش ۲۲۰ میلیون واحد از گوشی های آیفون ۶ و ۶ پلاس موجب شد تا سودی خیره کننده نصیب اپل شود. به نظر می رسد علت اصلی استقبال از آیفون ۶ پلاس نمایشگر بزرگ و ۵.۵ اینچی آن بود. آیفون ۶ هم به علت ضخامت کمتر، پردازنده و دوربین قوی تر خود مورد توجه قرار گرفت. سیستم پرداخت همراه اپل پی هم برای اولین بار در این گوشی به کار گرفته شد.