کتاب «نقدی بر مدخل امام خمینی در دایره المعارف تشیع» منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «نقدی بر مدخل امام خمینی در دایره المعارف تشیع» نوشته سهراب مقدمی شهیدانی از سوی بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی منتشر می شود.

مدخل «امام خمینی» در دایره المعارف تشیع، به قلم عمادالدین باقی (سیاست‌مدار اصلاح ‌طلب و از اعضای ارشد بیت آیت الله منتظری) نگارش یافته و در سال ۱۳۷۸ انتشار یافته است. این مدخل که به نظر پزوهشگر منتقد کتاب با رویکردی جهت دار و همراه با تحریف به نگارش درآمده، بعد از ۱۹ سال، برای نخستین بار در قالب اثری مستقل مورد نقد و بررسی علمی قرار گرفته است.

کتاب «نقدی بر مدخل امام خمینی در دایره المعارف تشیع» در هفت فصل مجزّا و بخش ضمائم، سامان یافته است. فصل نخست به معرفی «دایره المعارف تشیع» و بیان ویژگی های کلی مدخل امام خمینی(ره) اختصاص یافته است. در فصل دوم به ارزیابی مباحث مربوط به زندگانی شخصی امام خمینی(ره) پرداخته شده است. موضوع فصل سوّم، نقد مطالب مربوط به وقایع نهضت، از آغاز تا پیروزی است و در فصل چهارم به ارزیابی مطالب مربوط به وقایع پس از پیروزی پرداخته شده است.

فصل پنجم به نقد مباحث مرتبط با اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) اختصاص یافته که حاوی نقدهای جدّی و مطالب بسیار مهمی است. در فصل ششم، مدخل آیت اللّه سید مصطفی خمینی ـ به ضمیمه مدخل امام ـ مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در فصل هفتم، بر واکاوی اشکالات ساختاری مدخل متمرکز شده است. در این کتاب برخی شبهات و ابهاماتِ تاریخ انقلاب اسلامی برای نخستین بار مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته و از این جهت، در کنار نقد گزاره های تاریخی، رویکردی ایجابی و اصلاحی نیز مدّ نظر بوده است، لذا مخاطب با مطالعه این اثر، در واقع برخی فرازهای مهم تاریخ انقلاب اسلامی و زندگانی امام خمینی را به صورت عمیق و تحقیقی مورد مطالعه قرار می دهد.

یکی از ویژگی های دیگر این اثر، نقد همزمان برخی منابع تاریخی مرتبط با زندگانی امام خمینی است که به مناسبت موضوعات، مورد نقد قرار گرفته است. «دایره المعارف بزرگ اسلامی» و «دایره المعارف مصوّر زندگی امام خمینی» (تحقیق و نگارش جعفر شیرعلی نیا)، بیش از سایر منابع مورد تمرکز و توجه نویسنده بوده است.

کتاب «نقدی بر مدخل امام خمینی در دایره المعارف تشیع» به مرحوم حاج سید احمد خمینی تقدیم شده است و به زودی در ۳۶۸ صفحه، قطع وزیری و در تیراژ ۱۰۰۰ نسخه منتشر می شود. مقدمی شهیدانی پیش از این اثر، کتاب «نقدی بر مدخل خمینی، روح اللّه در دایره المعارف بزرگ اسلامی» را در سال ۱۳۹۵ منتشر کرد که در مجامع علمی و رسانه ای کشور بازتاب گسترده ای یافت.