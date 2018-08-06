هوشنگ مرادی کرمانی هم اثر سفارشی دارد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، استادان زبان فارسی خارجی که در دوره بلندمدت تربیت مدرس بنیاد سعدی شرکت کرده‌اند، ضمن بازدید از باغ کتاب تهران با هوشنگ مرادی کرمانی دیدار کردند.

در این دیدار که ضمن آن، کتاب دوزبانه فارسی- فرانسوی «به رنگ زندگی» رونمایی شد، هوشنگ مرادی کرمانی که داستان کوتاه «جنگل» از وی نیز در این اثر حضور دارد، گفت: بر اساس تجربه من داستان کوتاه برای غیر فارسی زبانی که زبان فارسی را یاد می‌گیرد، اثرگذارتر است و این نمونه از ادبیات، یعنی داستان کوتاه، اکنون در دنیا جای خودش را پیدا کرده است.

وی در خصوص این کتاب که مجموعه‌ای از داستان کوتاه معاصر از نویسندگان ایرانی است، توضیح داد: کتاب «به رنگ زندگی» مانند دسته گلی است که رنگ‌ها و بوهای مختلف را گرد هم آورده است.

به گفته نویسنده مجموعه «قصه‌های مجید» داستان‌های کوتاهی که نماینده فرهنگ مردم ایران هستند، جذابیت و اصالت بیشتری نسبت به دیگر داستان‌های ایرانی دارند که در سبک‌های مختلف ادبی مانند پست مدرن نوشته شده‌اند.

مرادی کرمانی همچنین گفت: نویسندگان و شعرا اغلب در ذهن خود پستوهایی دارند و رویدادها و وقایعی که دیده‌اند، در این پستوها نگه داشته‌اند و در زمان خلق یک اثر این رویدادها را از پستوهای ذهن بیرون می‌کشند.

وی افزود: داستان «جنگل» نخستین اثر سفارشی من بود. قرار بود کتابی در مورد صلح نوشته شود و از من نیز خواسته شد تا داستانی دباره جنگ بنویسم. برای من نوشتن یک اثر سفارشی در ابتدا بسیار سخت بود. ولی خاطره‌ای که پسرعمویم از یکی از رزمندگان دوران جنگ تعریف کرد، باعث شد تا این داستان شکل بگیرد.

سلیمی یکی از مترجمان داستان‌های کتاب «به رنگ زندگی» به زبان فرانسه نیز گفت: کار ادبیات این است که اندک هوایی تازه به ما بدهد. داستان‌هایی که به همت خانم نیکو قاسمی، مترجم دیگر این کتاب انتخاب شده‌اند، نیز تماماً این ویژگی را دارند. این داستان‌ها همه و همه نقش آب ریختن به آسیاب دوستی را دارند.

در بخش دیگری از این نشست حاضران پرسش‌های خود را مطرح کردند. علاقه به ترجمه آثار ایرانی به زبان عربی یکی از درخواست‌هایی بود که توسط «حسن مصری» استاد زبان فارسی در سوریه مطرح شد.

هوشنگ مرادی کرمانی در پاسخ، با اشاره به آنکه رمان «خمره» از وی به زبان عربی ترجمه شده است، گفت: هر نویسنده‌ای دوست دارد که آثارش به یک زبان دیگر ترجمه شود. اما باید ناشرانی پیدا شوند که بپذیرند کتاب را به زبانی دیگر ترجمه و منتشر کنند و این امر هزینه‌هایی در بردارد و باید ناشران و البته کشور در این زمینه استقبال نشان دهند.

وی افزود: تجر به به من نشان داده است ترجمه‌های موفق، ترجمه‌هایی هستند که توسط افرادی انجام شده‌اند که زبان مقصد، زبان مادری آنهاست. بنابراین شما استادان زبان فارسی که غیر فارسی زبان هستید، بسیار در این حوزه موفق خواهید بود.

بر اساس این گزارش، در بخش دیگری از این بازدید شرکت کنندگان هشتاد و پنجمین دوره دانش افزایی بنیاد سعدی کتاب‌های مورد علاقه خود را از باغ کتاب خریداری کردند. آنها از ایجاد چنین مجموعه بزرگی برای حضور کتاب و جذب دوستداران کتابخوانی ابراز شگفتی کردند.