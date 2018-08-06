بی توجهی به اقتصاد مقاومتی باعث مشکلات امروز کشورشده است

به گزارش خبرنگارمهر، آیت‌الله علم‌الهدی صبح دوشنبه در جمع بازاریان و اصناف مشهد اظهار کرد: امروز در عرصه اقتصادی با دو دیدگاه مواجه هستیم اول اقتصاد مقاومتی که رهبری فرمودند و دومین دیدگاه سازش با دنیا است که می‌گوید اگر با دنیا نسازیم مشکلات ما حل نمی‌شود.

وی افزود: اختلاف این دو بینش سبب بروز مشکلات اقتصادی امروز ما شده و اگر باور کنیم رازق خدا و رزق دست او است، به شکل دیگری عمل می‌کنیم.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: در زمان انقلاب بار اجرایی نهضت امام خمینی(ره) بر دوش بازار و کسبه بود و از روز اول تا به امروز جریان انقلاب در همه نسل های بازاریان وجود داشته و ادامه دارد.

وی افزود:عمر انقلابی بودن بازار محدود به ۴۰ سال نیست بلکه بیش از نیم قرن تداوم دارد. نظام، ابزار اجرایی انقلاب است و تشکیل حکومت به عنوان اهرم انقلاب بود چون اصل انقلاب برای آماده‌سازی دنیا برای ظهور امام عصر (عج)است.

نماینده مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: پیشرفت امروز ما با شروع نهضت قابل مقایسه نیست و به مراتب قدرتمندتر از گذشته هستیم . نقطه قدرت آمریکا و غرب در منطقه، اسرائیل است که آن هم در محاصره و گروگان ماست.

علم الهدی بیان کرد: مشکل ما در مدیریت اجرایی کشور این است که برخی مدیران بینش ولایی ندارند و امروز دشمن بخاطر بینش دوم که در مدیریت اقتصادی ما نفوذ کرده در حال پیشروی است.

وی افزود: ما معتقد به دین اسلام و دین مداری هستیم پس باید باورمان نسبت به خدا تقویت شود، ‌خود را به او بسپاریم و همین برای ما کافی بوده و باید توجه داشته باشیم اگر کلید مصرف دست شما نباشد کلید کسب و کار و تولید نیز دست شما نیست. اگر برنامه مصرف دست شما تولیدکننده و کاسب باشد مشکل اقتصادی ما حل خواهد شد.