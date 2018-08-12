خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: پتروشیمی از صنایع مادر است که به‌عنوان تغذیه‌کننده سایر بخش‏‌های صنعت می‏‌تواند در به حرکت درآوردن موتور حرکت اقتصاد کشور نقش اساسی ایفا کند.

ارزآوری، اشتغال‌زایی، تبدیل مواد خام نفت و گاز به کالاهایی با ارزش‌افزوده بالاتر، افزایش صادرات و تأثیر مستقیم آن بر اقتصاد کشور ازجمله دلایلی است که سبب شد زیرساخت‌های تکمیلی این صنعت شکل گیرد.

در ایران با توجه به وجود ذخایر نفت و گاز به‌عنوان خوراک اولیه تولید محصول، صنعت پتروشیمی از رشد مطلوبی برخوردار بوده است، اما توسعه این بخش از ضرورت‌های ایجاد اشتغال و تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.

کلنگ طرح توسعه پتروشیمی خراسان با موافقت رئیس‌جمهور در سفری که خردادماه سال ۹۴ به خراسان شمالی داشت توسط ربیعی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به زمین زده شد اما هنوز این طرحی که امید به اشتغال‌زایی جوانان و درآمدزایی استان را به همراه داشت بر زمین مانده است.

وزیر وقت تعاون به هنگام عملیات کلنگ زنی این پروژه اعلام کرده بود این طرح با تخصیص ۷۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به‌عنوان اعتبار ارزی و ۱۶ هزار میلیارد ریال اعتبار ریالی عملیاتی شده و همچنین بخشی از هزینه‌های طرح از محل آورده صندوق‌ها، دارایی‌های شرکت و مشارکت بانک‌های عامل تأمین خواهد شد.

ربیعی همچنین تأکید کرد که با بهره‌برداری از این پروژه برای بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر زمینه اشتغال مستقیم و برای بیش از سه هزار نفر به‌صورت غیرمستقیم کار ایجاد می‌شود.

باوجود اینکه قرار بود فاز ۲ پتروشیمی خراسان تا پایان سال ۹۶ افتتاح و علاوه بر درآمدزایی بخشی از مشکل اشتغال استان را برطرف کند اما تاکنون تنها مسئولان باور خود مبنی بر ضرورت اجرای این را تکرار می کنند اما در عمل جز امروز و فردا کردن، بازدهی نداشته است.

اجرا نشدن فاز ۲ پتروشیمی فرصت شغلی چند هزار نفر را گرفت

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: اجرا نشدن فاز دوم پتروشیمی خراسان و پروژه «جی تی پی پی» علاوه بر اینکه درآمد سه هزار میلیارد تومانی را از استان گرفت، زمینه ایجاد اشتغال چند هزارنفری را نیز بر باد داد.

علی قربانی اظهار می‌کند: عمده‌ترین مشکل اجرای فاز دوم پتروشیمی اختلاف بین پنج سهام‌دار بود به همین سبب دولت نمی‌توانست به‌تنهایی پیگیری کند.

قربانی می‌افزاید: پیش از آنکه کلنگ فاز دوم به زمین بخورد، قرار بود نخست طرح «جی تی پی پی» آغاز شود اما به سبب سرمایه‌گذاری بالا و آب فراوان اجرای آن متوقف و صحبت اجرای فاز دوم به میان آمد.

وی با بیان اینکه نمایندگان خراسان شمالی برای اجرای عملیات فاز دوم پتروشیمی در جلسات متعدد با دولت پیشنهاد خرید سهام بخش خصوصی و تهاتر را مطرح کرده‌اند، می‌گوید: وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت دفاع در ظاهر موافق پیشنهادات است اما عملاً تمایلی برای سرمایه‌گذاری ندارند.

نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، راز و جرگلان و مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی بیان می‌کند: وزیر کار طی دو ماه گذشته از ثبت شرکت جدیدی برای اجرای فاز دوم پتروشیمی خبر داد اما این شرکت نیز توان انجام کار را نخواهد داشت.

بهترین راه‌حل برای عملیاتی کردن این طرح عظیم در خراسان شمالی، پیگیری از طرف شخص رئیس‌جمهور است، چراکه وقتی کلنگ پروژه‌ای را می‌زنند به معنای پیش‌بینی تمام جوانب است قربانی می‌افزاید: شرکت جدید علاوه بر اینکه اعتباری ندارد سرمایه کافی برای به سرانجام رساندن این پروژه ملی ندارد و قطعاً در میانه کار مشکل ایجاد خواهد کرد.

وی تصریح می‌کند: بهترین راه‌حل برای عملیاتی کردن این طرح عظیم در خراسان شمالی، پیگیری از طرف شخص رئیس‌جمهور است، چراکه وقتی کلنگ پروژه‌ای را می‌زنند به معنای پیش‌بینی تمام جوانب است.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی با بیان اینکه اقتصادی‌ترین پروژه در سطح کشور پتروشیمی است، اظهار می‌کند: مطالعات دقیق این مجموعه انجام‌شده و چنانچه راه‌حلی برای اجرای فاز دوم وجود ندارد، می‌توان پتروشیمی را به‌عنوان وثیقه در نظر گرفت.

قربانی اضافه می‌کند: عملیات طرح توسعه پتروشیمی بدون نیاز به اعتبارات دولتی می‌توانست پیش برود اما متأسفانه کم‌کاری‌ها ضربه بزرگی به اشتغال و درآمد خراسان شمالی وارد آورد.

وی مطرح می‌کند: با توجه به اینکه عمر پتروشیمی روبه پایان است و هزینه‌ها نیز افزایش پیداکرده، چاره‌اندیشی برای حل این مشکل الزامی است.

نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، رازو جرگلان و مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی اظهار می‌کند: متأسفانه باوجوداینکه مشکلی در تأمین گاز که خوراک اولیه پتروشیمی است نداریم اما به سبب بی‌انگیزه بودن برخی افراد امروز اجرای این طرح به تأخیر افتاده است.

قربانی عنوان می‌کند: در برنامه ششم توسعه و به‌ویژه در بندهای ۲۴ گانه سیاست‌های اقتصادی مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بر افزایش محصولات پتروشیمی تا ۱۰۰ میلیون تن تأکید شده است، بنابراین برای تحقق اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خام فروشی و بهره‌وری بالا باید محصولات پتروشیمی را افزایش بدهیم.

وی می‌گوید: پتروشیمی خراسان شمالی می‌توانست نقش بسزایی در اجرای اقتصاد مقاومتی داشته باشد اما سهل‌انگاری‌ها این فرصت طلایی را از استان گرفت.

وعده‌های بیهوده بستر توسعه استان را متوقف کرد

نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، راز و جرگلان و مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه اجرایی نشدن فاز دوم پتروشیمی سبب عقب افتادن خراسان شمالی شد، به خبرنگار مهر می‌گوید: اجرا نشدن فاز دوم پتروشیمی به‌عنوان بزرگ‌ترین واحد صنعتی خراسان شمالی با وعده‌های بیهوده توسعه این استان را مختل کرده است.

علی‌اکبری اظهار می‌کند: اجرای فاز دوم پتروشیمی خراسان بستری برای اشتغال‌زایی جوانان این منطقه بود اما با وعده‌های بیهوده کاری از پیش نرفت.

اجرای فاز دوم پتروشیمی خراسان بستری برای اشتغال زایی جوانان این منطقه بود اما با وعده های بیهوده کاری از پیش نرفت اکبری با بیان اینکه عملیاتی شدن این فاز پتروشیمی، اقتصاد خراسان شمالی را متحول می‌کرد، می‌افزاید: وزیر کار گسترش پتروشیمی را به مردم خراسان شمالی وعده داده بود اما سرمایه‌گذار به سبب محرومیت منطقه تمایلی به عملیاتی کردن طرح نداشت.

وی بیان می‌کند: بی‌میلی سرمایه‌گذار دلیل بر بی‌توجهی دولت نیست چراکه دولت وظیفه جایگزین کردن را داشته تا خلأها و کاستی‌ها جبران شود.

نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، رازو جرگلان و مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: با گذشت بیش از سه سال هنوز شاهد تعلل مسئولان برای اجرای طرحی که کلنگ آن را بر زمین زده‌اند، هستیم.

اهمال در اجرای طرح توسعه پتروشیمی خسارت سنگینی به استان وارد کرد

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عملیاتی نشدن فاز دوم پتروشیمی برای خراسان شمالی خسارات جبران‌ناپذیری داشته است، می‌گوید: متأسفانه مدیرعامل و سهام‌دار پتروشیمی با اهمال در اجرای طرح توسعه پتروشیمی به خراسان شمالی خسارت سنگینی را وارد کردند که جبران آن دشوار است.

هادی قوامی با اشاره به گذشت بیش از ۲۲ سال از عمر پتروشیمی اظهار می‌کند: در حال حاضر یک هزار و ۳۰۰ نفر در این مجموعه مشغول به کار هستند و این نشان‌دهنده آشنایی نیروهای بومی با کار در پتروشیمی است.

باوجود اینکه مدیرعامل شرکت سرمایه گذار طرح توسعه پتروشیمی بومی خراسان شمالی بوده اما با امروز و فردا کردن در اجرای طرح به استان خسارت وارد کرد

وی بیان می‌کند: پتروشیمی سالیانه ۴۰۰ میلیارد تومان سود دارد، بنابراین باید سود حاصل از فعالیت‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش استهلاک آن هزینه شود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: چنانچه سود حاصل از پتروشیمی صرف رفع استهلاک شود قطعاً سالانه سه هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به دنبال خواهد داشت.

قوامی ادامه می‌دهد: با توجه به قولی که وزیر کار برای توسعه پتروشیمی داده باید این پروژه هرچه سریع‌تر با هر شیوه‌ای اجرا شود تا بیش از این رونق استان به تعویق نیفتد.

وی مقصر اصلی اجرا نشدن فاز دوم پتروشیمی را شرکت وقت که ۴۰درصد سهام را داشته است، اعلام کرده و می‌گوید: این شرکت وظیفه داشت مشکلات فنی را رفع و طرح را عملیاتی کند.

نماینده مردم اسفراین مطرح می‌کند: باوجوداینکه مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذار طرح توسعه پتروشیمی، بومی خراسان شمالی بوده اما با امروز و فردا کردن در اجرای طرح به استان خسارت وارد کرد.

قوامی اظهار می‌کند: کلنگ زنی فاز دوم پتروشیمی شور و شوق بسیاری در میان مردم خراسان شمالی ایجاد کرد چراکه فکر می‌کردند تحول عظیمی روی خواهد داد و بخش زیادی از مشکل اشتغال برطرف می‌شود.

وی با بیان اینکه سال‌هاست تحول بزرگی در خراسان شمالی روی نداده است، می‌افزاید: امیدواریم در مدت عمر باقی‌مانده دولت دوازدهم و با حضور استاندار جدید هرچه سریع‌تر مشکل اجرای طرح توسعه پتروشیمی و دیگر طرح‌های ملی بر زمین‌مانده خراسان شمالی رفع شود.

بنابراین گزارش، خراسان شمالی باوجوداینکه جزو استان‌های محروم و کم‌تر توسعه‌یافته قرار دارد اما ظرفیت‌های بسیاری برای پیشرفت دارد که این تنها همت و دلسوزی مسئولان به‌ویژه مسئولان بومی را می‌طلبد.

قطعاً عملیاتی کردن پروژه‌هایی که رشد اقتصادی استان و کشور را در پی دارد باید در اولویت قرار گیرد و تصمیم نهایی و تدابیر لازم قبل از کلنگ‌زنی و کلید خوردن پروژه اتخاذ شود.