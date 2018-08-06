کشف ۲۴ کیلوگرم موادمخدر در یک «طویله» /دستگیری یک متهم زن 

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ عزیز الهیاری اظهار داشت: در راستای برخورد با عوامل تهیه و توزیع موادمخدر، ماموران پلیس شهرستان کنگاور با رصدهای اطلاعاتی مستمر خود، از فعالیت یک عامل تهیه و توزیع مواد مخدر مطلع شدند.

وی ادامه داد: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر با همکاری پلیس اطلاعات شهرستان در عملیاتی مشترک پس از شناسایی محل دقیق فعالیت این باند با اقدامی غافلگیرانه، به منزل متهم در یکی از روستاهای تابعه مراجعه و نسبت به بازرسی آن اقدام کردند.

سرهنگ الهیاری افزود: ماموران در این بازرسی موفق به کشف حدود ۲۴ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک که به نحو ماهرانه ای در داخل اصطبل و زیر فضولات حیوانی پنهان شده بود.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور یادآوری کرد: ماموران همچنین از داخل حیاط منزل متهم یک حقه وافور را که به نحو ماهرانه ای زیر خاک مخفی شده بود کشف کردند.

وی در پایان یادآور شد: یک متهم زن نیز در این رابطه دستگیر و با دستور مقام قضائی روانه زندان شد.