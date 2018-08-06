به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به گرمای هوا و تغییر ساعت کاری ادارات البرز، اظهار کرد: با توجه به گرمای هوا و قطعی برق در ساعاتی از روز، ساعت کاری ادارات در البرز به ۶:۳۰ صبح تا ۱۳:۳۰ ظهر تغییر یافت.

وی در ادامه افزود: با این اقدام شاهد کاهش مصرف برق در ادارات البرز بودیم. همچنین استان البرز به‌عنوان پایلوت انجام این اقدام در دیگر استان‌های کشور مطرح شد.

استاندار البرز با اشاره به‌پیش بینی هواشناسی مبنی بر کاهش دمای هوا در استان، خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش دمای هوا، ساعت کاری ادارات استان البرز به روال سابق بازمی‌گردد.

به گفته نجفی مصرف بهینه برق موضوع مهمی است که باید در دستور کار قرار گیرد.