تاکید اتحادیه اروپا بر حفظ و استمرار صادرات نفت و گاز ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اتحادیه اروپا امروز (دوشنبه، ۱۵ مردادماه) اعلام کرد: به شدت از وضع دوباره تحریم‌های آمریکاعلیه ایران متأسف است و این نهاد به همراه دیگر امضاکنندگان برجام تلاش می‌کنند که مسیرهای مالی با ایران را باز نگه دارند.

نهاد سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد: اعضای باقیمانده برجام متعهد شده‌اند به همراه هم برای حفظ و نگهداری مسیرهای مؤثر مالی با ایران و استمرار صادرات نفت و گاز ایران تلاش کنند.

آمریکا پیش از این اعلام کرد قصد دارد تحریم‌های علیه ایران را از این هفته اجرایی کند.