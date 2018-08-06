تاکید اتحادیه اروپا بر حفظ و استمرار صادرات نفت و گاز ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اتحادیه اروپا امروز (دوشنبه، ۱۵ مردادماه) اعلام کرد: به شدت از وضع دوباره تحریمهای آمریکاعلیه ایران متأسف است و این نهاد به همراه دیگر امضاکنندگان برجام تلاش میکنند که مسیرهای مالی با ایران را باز نگه دارند.
نهاد سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیهای اعلام کرد: اعضای باقیمانده برجام متعهد شدهاند به همراه هم برای حفظ و نگهداری مسیرهای مؤثر مالی با ایران و استمرار صادرات نفت و گاز ایران تلاش کنند.
آمریکا پیش از این اعلام کرد قصد دارد تحریمهای علیه ایران را از این هفته اجرایی کند.
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