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۱۶ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۲۸

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

تعیین تکلیف پرداخت بدهی شهرداری به تامین اجتماعی

تعیین تکلیف پرداخت بدهی شهرداری به تامین اجتماعی

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی از برگزاری جلسه درخصوص نحوه پرداخت بدهی شهرداری به تامین اجتماعی خبر داد و گفت: فردا مذاکرات لازم انجام می شود.

محمد حسن زدا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بدهی شهرداری به تامین اجتماعی گفت: بدهی بیمه ای شهرداری تهران به سازمان تامین اجتماعی حدود ۴۵۰ میلیارد تومان است که تاکنون پرداخت نشده است.

وی تاکید کرد: براساس مذاکرات صورت گرفته قرار است فردا قائم مقام سازمان تامین اجتماعی با معاون اداری مالی جدید شهرداری جلسه ای برگزار کنند .

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گفت: در این جلسه در مورد نحوه پرداخت بدهی های بیمه ای شهرداری به تامین اجتماعی مذاکره می‌شود.

وی اظهار داشت: امیدوارم این مذاکرات نتیجه خوبی همراه داشته باشد.

کد مطلب 4368471
مهناز قربانی مقانکی

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