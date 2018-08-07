تعیین تکلیف پرداخت بدهی شهرداری به تامین اجتماعی

محمد حسن زدا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بدهی شهرداری به تامین اجتماعی گفت: بدهی بیمه ای شهرداری تهران به سازمان تامین اجتماعی حدود ۴۵۰ میلیارد تومان است که تاکنون پرداخت نشده است.
وی تاکید کرد: براساس مذاکرات صورت گرفته قرار است فردا قائم مقام سازمان تامین اجتماعی با معاون اداری مالی جدید شهرداری جلسه ای برگزار کنند .
معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گفت: در این جلسه در مورد نحوه پرداخت بدهی های بیمه ای شهرداری به تامین اجتماعی مذاکره میشود.
وی اظهار داشت: امیدوارم این مذاکرات نتیجه خوبی همراه داشته باشد.
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