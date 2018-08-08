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۱۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۲۷

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی دانشجوی یادگیری الکترونیکی می پذیرد

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی دانشجوی یادگیری الکترونیکی می پذیرد

مدیر امور تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از پذیرش دانشجو در رشته برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی علوم پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد مجازی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر کوروش وحید شاهی با اعلام این خبر افزود: فراخوان پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مجازی در رشته برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی اعلام شد.

وی افزود: براساس این فراخوان از میان اعضای هیات علمی در مقطع کارشناسی ارشد مجازی رشته برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی برای نیمسال اول ۹۸-۹۷ از طریق مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی دانشجو پذیرفته می شود.

وحیدشاهی افزود: متقاضیان تا ۱۰ شهریور ماه ۹۷ فرصت دارند رزومه CVخود را به پست الکترونیکی e-learning-department@sbmu.ac.ir  ارسال کنند.

کد مطلب 4369562

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