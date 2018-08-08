دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی دانشجوی یادگیری الکترونیکی می پذیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر کوروش وحید شاهی با اعلام این خبر افزود: فراخوان پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مجازی در رشته برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی اعلام شد.

وی افزود: براساس این فراخوان از میان اعضای هیات علمی در مقطع کارشناسی ارشد مجازی رشته برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی برای نیمسال اول ۹۸-۹۷ از طریق مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی دانشجو پذیرفته می شود.

وحیدشاهی افزود: متقاضیان تا ۱۰ شهریور ماه ۹۷ فرصت دارند رزومه CVخود را به پست الکترونیکی e-learning-department@sbmu.ac.ir ارسال کنند.