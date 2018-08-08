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۱۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۵۸

ارسال نامه پوتین به ترامپ توسط سناتور آمریکایی

ارسال نامه پوتین به ترامپ توسط سناتور آمریکایی

یک سناتور آمریکایی از ارسال نامه رئیس جمهور آمریکا به همتای روس وی، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «رند پال» سناتور آمریکایی نامه «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا را به کابینه «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه داد.

رند پال در حساب توئیتر خود نوشت: برای من باعث افتخار بود که نامه ای از رئیس جمهور ترامپ به دولت ولادیمیر پوتین بدهم. در این نامه بر اهمیت همکاری بیشتر در زمینه های مختلف، از جمله مبارزه با تروریسم، گسترش گفتگو در زمینه قانون گذاری و باز پروری تبادلات فرهنگی بین دو کشور تاکید شده است.

این سناتور آمریکایی جزئیات بیشتری از این نامه را اعلام نکرد.

کد مطلب 4369746

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