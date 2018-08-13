به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «استفان زایبرت» سخنگوی دولت آلمان اظهار داشت که «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه، ۱۸ آگوست در محل اقامت پوتین در مسبرگ، دیدار می کند.

زایبرت گفت: آنها در مورد برنامه های دوجانبه بحث خواهند کرد و قطعا موضوع سوریه را مطرح می کنند، که دلیل نگرانی های طولانی مدت ما بوده است. آن ها همچنین درخصوص اوضاع در شرق اوکراین و مسائل مربوط به انرژی نیز بحث و تبادل نظر خواهند کرد.

یکی از مسائل مهم در این دیدار موضوع ترانزیت گاز روسیه از طریق اوکراین پس از راه اندازی خط لوله ی نورد استریم ۲ خواهد بود.

گفتنی است که پیش از این کرملین پیش از این اعلام کرده بود که پوتین یک سفر خارجی خواهد داشت، اما مکان آن را اعلام نکرده بودند.