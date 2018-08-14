۲۰میلیارد تومان کالای قاچاق در زنجان کشف شده است

سردار علی آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر به کشفیات کالای قاچاق در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی چهار ماهه سال جاری ۲۰ میلیارد تومان کشفیات کالای قاچاق در استان زنجان بوده است.
وی اظهار کرد: متأسفانه در این برهه اقتصادی کالای قاچاق افزایشیافته است ولی پلیس با این معضل برخورد میکند.
فرمانده انتظامی استان زنجان به احتکارهای انجامشده در استان زنجان اشاره کرد و گفت: در شهرستانهای ابهر، زنجان و ایجرود انبار احتکار کشف شد و با متخلفین برخورد قاطع انجام میشود.
آزادی تأکید کرد: مبارزه با قاچاق کالا بهصورت سنتی جواب نمیدهد و باید با روشهای جدید و نوین وارد مبارزه با قاچاق کالا شد.
وی افزود: بیشتر کالاهای قاچاق کشفشده در استان زنجان مربوط به منسوجات، دارو، پارچه و لوازمخانگی بوده است و این کالاهای قاچاق کشفشده تولید و اشتغال را نشانه گرفته است.
فرمانده انتظامی استان زنجان ابراز کرد: طی چهار ماهه سال جاری کشفیات کالای قاچاق در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
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