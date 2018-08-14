  1. استانها
  2. زنجان
۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۰۱

فرمانده انتظامی استان زنجان:

۲۰میلیارد تومان کالای قاچاق در زنجان کشف شده است

۲۰میلیارد تومان کالای قاچاق در زنجان کشف شده است

زنجان-فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: طی چهار ماهه سالجاری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان ارزش ریالی کالای قاچاق کشف شده در استان زنجان بوده است.

سردار علی آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر به کشفیات کالای قاچاق در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی چهار ماهه سال جاری ۲۰ میلیارد تومان کشفیات کالای قاچاق در استان زنجان بوده است.

وی اظهار کرد: متأسفانه در این برهه اقتصادی کالای قاچاق افزایش‌یافته است ولی پلیس با این معضل برخورد می‌کند.

فرمانده انتظامی استان زنجان به احتکارهای انجام‌شده در استان زنجان اشاره کرد و گفت: در شهرستان‌های ابهر، زنجان و ایجرود انبار احتکار کشف شد و با متخلفین برخورد قاطع انجام می‌شود.

آزادی تأکید کرد: مبارزه با قاچاق کالا به‌صورت سنتی جواب نمی‌دهد و باید با روش‌های جدید و نوین وارد مبارزه با قاچاق کالا  شد.

وی افزود: بیشتر کالاهای قاچاق کشف‌شده در استان زنجان مربوط به منسوجات، دارو، پارچه و لوازم‌خانگی بوده است و این کالاهای قاچاق کشف‌شده تولید و اشتغال را نشانه گرفته است. 

فرمانده انتظامی استان زنجان ابراز کرد: طی چهار ماهه سال جاری کشفیات کالای قاچاق در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

کد مطلب 4374050

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها